В строй итальянского флота введен корабль комплексного снабжения Vulcano

12 марта 2021 года на верфи итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Мудджиано в Специи состоялась церемония ввода в строй военно-морских сил Италии корабля комплексного снабжения A 5335 Vulcano, обозначаемого как Logistic Support Ship (LSS).

Церемония ввода в строй ВМС Италии корабля комплексного снабжения A 5335 Vulcano на верфи итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Мудджиано в Специи, 12.03.2021 (с) ВМС Италии

Cтроительство Vulcano было осуществлено в рамках проведенного тогдашним начальником штаба (гланокомандующим) ВМС Италии адмиралом Джузеппе ди Джорджи и принятого итальянским парламентом в мае 2015 года Закона о флоте (Legge Navale) с общей начальной плановой стоимостью финансирования 5,428 млрд евро. Помимо корабля комплексного снабжения LSS плановой стоимостью 325 млн евро, данный закон предусматривал постройку для итальянского флота также универсального десантного корабля (L 9890 Trieste, строится на верфи Fincantieri в Кастелламмаре-ди-Стабия близ Неаполя, спущен на воду 25 мая 2019 года, ввод в строй намечен на 2022 год), шести (затем семи) больших "патрульных кораблей" типа РРА (с опционом еще на четыре корабля, cтроительство ведется на верфи Fincantieri в Мудджиано головной корабль Р 430 Paolo Thaon di Revel с ноября 2019 года находится на этапе испытаний, спущены еще две единицы), и двух многоцелевых скоростных катеров для сил специального назначения UNPAV (постройку осуществила компания Intermarine).

Vulcano и планируемый к постройке второй однотипный корабль (вопрос о заказе которого предполагается решить в 2022 году) предназначены для замены в составе ВМС Италии кораблей комплексного снабжения A 5327 Stromboli и A 5329 Vesuvio постройки середины 1970-х годов, предполагаемых к списанию в 2021 и 2024 годах.

Подобно другим кораблям Закона о флоте 2015 года, корабль LSS подвергся уже после ринятия закона значительному перепроектированию с увеличением размеров, ввиду чего фактическая контрактная стоимость постройки Vulcano составила 374,6 млн евро. Строительство носовой и центральных секций корпуса корабля велось на верфи Fincantieri в Кастелламмаре-ди-Стабия близ Неаполя, где церемония первой резки стали состоялась 13 октября 2016 года, а церемония официальной закладки - 10 апреля 2017 года. Сборка корпуса корабля велась на верфи в Мудджиано в Специи, две кормовые корпусные секции были построены на расположенной рядом с Мудджиано верфью в Рива-Тригозо. Спуск корабля на воду был произведен в Мудджиано 22 июня 2018 года. У стенки верфи 22 июля 2018 года в надстройке корабля произошел обширный пожар, что повлекло за собой перенос срока сдачи корабля более чем на год (плановая дата была октябрь 2019 года). Заводские ходовые испытания Vulcano были начаты в декабре 2019 года.

Vulcano является крупным кораблем, имеющим полное водоизмещение 27200 тонн, длину 193 м и ширину 27,2 м. Дизель-электрическая двухвальная энергетическая установка по схеме CODLAD включает два диизельных двигателя MAN 20V32/44CR мощностью по 16000 л.с, четыре дизель-генератора MAN 6L27/38 по 11179 л.с. и два электромотора Marelli Motori по 2210 л.с. Скорость хода под электромоторами - 10 уз, полная при совместной работе электромоторов и дизелей - более 20 уз. Дальность плавания 7000 миль на 16 уз, автономность 30 суток. Экипаж от 167 до 193 человек с возможностью принятия еще 48 человек, плюс 13 госпитальных коек.

Корабль Vulcano способен перевозить 9000 куб м морского жидкого толлива, 3900 куб м авиационного топлива, 830 куб м пресной воды, 220 т боеприпасов, 40 т продовольствия, 20 т сухих грузов, 18 т масел в бочках и восемь стандартных контейнеров. Имеются блок госпиталя и помещения для штабов. Для передачи грузов на ходу корабль имеет четыре бортовых и одно кормовое устройства, имеются также два 30-тонных крана. Вооружение включает одну 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid с комплексом управляемого вооружения Davide/Strales и две 25-мм артиллерийские установки Leonardo KBA. На корабле обеспечено постоянное базирование в ангаре двух тяжелых вертолетов класса Leonnardo AW101. Корабль также способен принимать на борт кранами и балками два десантно-штурмовых катера типа СВ90 и два 10-метровых десантно-грузовых плашкоута.

Проект Vulcano был выбран тажке французским флотом для строительства для ВМС Франции четырех кораблей комплексного снабжения нового поколения типа Bâtiments Ravitailleurs de Force (BRF, также используется англоязычное обозначение Logistic Support Ships - LSS) по программе под шифром FLOTLOG (Flotte Logistique). Франко-итальянское соглашение о выборе итальянского проекта для кораблей FLOTLOG было подписано в октябре 2018 года.. В январе 2019 года европейская оборонная закупочная организация Organisation for Joint Armament Co-operation (OCCAR) от лица Главного управления вооружений (Direction Générale de l’Armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции в рамках совместной франко-итальянской программы подписала контракт стоимостью 1,7 млрд евро с французскими судостроительным объединением Naval Group и верфью Chantiers de l'Atlantique (Сен-Назер) на стироительство для ВМС Франции четырех кораблей комплексного снабжения типа BRF cо вводом в строй с 2022 по 2029 годы. Итальянское объединение.Fincantieri не только разработало проект корабля для ВМС Франции, но и изготавливает часть корпусных конструкций для кораблей BRF на своих итальянских предприятиях.

Церемония первой резки стали для начатого постройкой для ВМС Франции головного корабля комплексного снабжения типа BRF Jacques Chevallier состоялась на французском судостроительном предприятии Chantiers de l’Atlantique в Сен-Назере 18 мая 2020 года.

Новый итальянский корабль комплексного снабжения A 5335 Vulcano (с) Luca Peruzzi и Fincantieri