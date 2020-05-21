Начато строительство головного корабля комплексного снабжения типа BRF для ВМС Франции

18 мая 2020 года на крупнейшем французском судостроительном предприятии Chantiers de l’Atlantique в Сен-Назере состоялась церемония первой резки стали для начатого постройкой для ВМС Франции головного корабля комплексного снабжения нового поколения типа BRF (Bâtiments Ravitailleurs de Force), получившего название Jacques Chevallier. На церемонии присутствовали министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли и начальник штаба (командующий) ВМС Франции адмирал Кристоф Празук.

Официальное проектное изображение корабля комплексного снабжения нового поколения типа BRF (Bâtiments Ravitailleurs de Force) для ВМС Франции (с) ВМС Франции

Головной корабль получил название в честь Жака Шевалье (1921 - 2009), бывшего главным конструктором ядерных реакторов первых французских атомных подводных лодок. На церемонии 18 мая министром Флоренс Парли было сообщено, что следующие три корабля типа BRF получат названия Jacques Stofkopff, Emile Bertin и Gustave Zédé.

Также на церемонии министр заявила, что на Chantiers de l’Atlantique будет построен новый французский авианосец, который должен будет сменить в 2038 году находящийся сейчас в составе ВМс Франции авианосец Charles de Gaulle.

Напомним, что в январе 2019 года европейская оборонная закупочная организация Organisation for Joint Armament Co-operation (OCCAR) от лица Главного управления вооружений (Direction Générale de l’Armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции подписала контракт с французским судостроительным объединением Naval Group и верфью Chantiers de l'Atlantique (Сен-Назер) на строительство для ВМС Франции четырех кораблей комплексного снабжения нового поколения типа Bâtiments Ravitailleurs de Force (BRF, также используется англоязычное обозначение Logistic Support Ships - LSS). Cтоимость контракта 1,7 млрд евро (с НДС). Контракт также включает техническую поддержку кораблей в течении шести лет их эксплуатации и подготовку личного состава.

На церемонии 18 мая было сообщено, что головной корабль Jacques Chevallier типа BRF (строительный номер С35) должен быть сдан уже к концу 2022 года. Второй корабль планируется передать флоту в 2025 году, третий - в 2027 году, а последний должен быть введен в строй к началу 2029 года.

В составе ВМС Франции четыре корабля типа BRF должны заменить четыре танкера снабжения типа Durance постройки 1980-х годов (один из которых уже списан в 2015 году). Сейчас вывод из состава флота трех остальных танкеров запланирован на 2024-2028 годы.

Корабли типа BRF заказаны в рамках совместной франко-итальянской программы под эгидой OCCAR, и их проект разработан итальянским судостроительным объединением Fincantieri на основе построенного последним для итальянского флота корабля комплексного снабжения Volcano (который сейчас находится на этапе испытаний). Тем самым ВМС Франции были отвергнуты продвигавшиеся Naval Group проекты кораблей комплексного снабжения под шифром BRAVE (Batiment RAvitailleur d'Escadre), вызывавшие в свое время интерес и у ВМФ России. Программа приобретения четырех новых кораблей комплексного снабжения под шифром FLOTLOG (Flotte Logistique) осуществлялась ВМС Франции с 2012 года. Франко-итальянское соглашение о выборе итальянского проекта для кораблей FLOTLOG было подписано в октябре 2018 года.

Выбор ВМС Франции в пользу итальянского проекта стал очередным стимулом к партнерству между Naval Group и Fincantieri, заключивших в 2019 году соглашение о создании совместного предприятия NAVIRIS. Не случайно строительство четырех кораблей BRF будет осуществляться на сен-назерской верфи Chantiers de l'Atlantique (с 2008 по 2016 годы контролировавшейся южнокорейской группой STX как STX France, и осуществившей в том числе постройку двух кораблей типа Mistral по контракту с Россией). В сентябре 2017 года Fincantieri приобрела 50% (фактически контрольную) долю в Chantiers de l'Atlantique и вернула этой верфи ее историческое название (еще 13% акций сен-назерской верфи принадлежат сейчас Naval Group и 33% - французскому государству). Данное приобретение стало важным шагом в реализации программы BRF именно на франко-итальянской основе, и, возможно, по итогам реализации этой программы Fincantieri станет полным собственником сен-назерской верфи. Видимо, Fincantieri будет изготавливать часть корпусных секций для кораблей BRF на своих итальянских предприятиях.

Naval Group выступает системным интегратором кораблей типа BRF и установщиком на них оборудования и вооружения. Основные электронные системы поставит группа Thales.

Корабли BRF будут крупными судами полным водоизмещением 31 тысяча тонн, длиной 194 м и шириной 27,4 м, с двойным корпусом. Дизель-электрическая двухвальная главная энергетическая установка общей мощностью 25 мВт будет включать четыре дизель-генератора и два электродвигателя и обеспечит скорость полного хода 20 уз. Автономность 60 суток. Экипаж 130 человек с возможностью принять еще 60. Вооружение составят две 40-мм артиллерийские установки ВАЕ Systems Bofors Mk 4 (по другим данным, Nexter Thales Rapidfire с 40-мм пушкой 40CTAS). На корабле обеспечено постоянное базирование одного вертолета NH90 в ангаре.

Корабль BRF будет способен принимать 13 тысяч куб м топлива и жидких грузов и 1500 тонн сухих грузов, включая грузы в контейнерах. Устанавливаются четыре станции передачи грузов на ходу. Также корабль будет оборудован ремонтными мастерскими и установками по очистке отходов.

Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли на церемонии первой резки стали для начатого постройкой для ВМС Франции головного корабля комплексного снабжения Jacques Chevallier нового поколения типа BRF (Bâtiments Ravitailleurs de Force) на французском судостроительном предприятии Chantiers de l’Atlantique. Сен-Назер, 18.05.2020 (с) twitter.com/florence_parly