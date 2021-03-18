Войти
ЦАМТО

Морским силам самообороны Японии передан третий корабль ПМО класса "Аваджи"

38
0
0
Источник изображения: Фото: Japan Maritime Self-Defense Force

ЦАМТО, 17 марта. В ходе церемонии, состоявшейся 16 марта на предприятии Japan Marine United (JMU) Corporation в Иокогаме (префектура Канагава), Морские силы самообороны Японии приняли третий корабль ПМО класса "Аваджи".

Судно, получившее наименование (306) "Этадзима" (Etajima), войдет в боевой состав 3-го дивизиона минных тральщиков Морских сил самообороны Японии, размещенного на военно-морской базе "Куре" (префектура Хиросима).

Закладка киля (306) "Этадзима" состоялась в феврале 2018 года, а спуск на воду – в декабре 2019 года. Представитель Морских сил самообороны Японии сообщил, что стоимость постройки третьего судна в рамках заключенного в 2017 году контракта составила 17,7 млрд. иен (162 млн. долл.).

В состав оборудования корабля входят система LIDAR, позволяющая обнаруживать объекты под водой на большом расстоянии как днем, так и ночью. Судно также оснащается разработанной Mitsui E&S Holdings системой обезвреживания мин одноразового применения и ГАС переменной глубины (VDS) производства Hitachi, которая обеспечивает обнаружение, определение местоположения и классификацию мин. В состав оборудования входят беспилотные подводные аппараты для обнаружения и обезвреживания мин на больших глубинах.

Как сообщал ЦАМТО, головной корабль серии, "Аваджи" (Awaji) был спущен на воду на верфи JMU в октябре 2015 года и принят на вооружение Морских сил самообороны Японии в марте 2017 года. Второй корабль серии, "Хирадо", был передан японскому флоту 19 марта 2018 года.

В конце августа 2020 года командованию Морских сил самообороны Японии было выделено около 12,6 млрд. иен (118 млн. долл.) на постройку четвертого судна серии, которое, как ожидается, будет спущено на воду в 2022 году и принято на вооружение в марте 2024 года.

Согласно информации JMU, длина корабля составляет 67 м, максимальная ширина – 11 м, осадка – 5,2 м, стандартное водоизмещение – 690 т, экипаж – около 60 человек. Судно оснащено двумя дизельными двигателями мощностью 2200 л.с. и развивает максимальную скорость 14 узлов.

Корпус корабля изготовлен из композитного материала – армированного стеклопластика для снижения веса и угрозы подрыва на минах при тралении. Кроме того, данный материал устойчив к коррозии. Как ожидается, суда класса "Аваджи", будут эксплуатироваться более 30 лет, в то время как срок службы тральщика с деревянным корпусом составляет около 20 лет.

Корабли класса "Аваджи" предназначены для замены трех 1000-тонных тральщиков класса "Яэяма" (Yaeyama) с деревянным корпусом, которые были выведены из состава флота к 2017 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Проекты
2020-й год
Похожие новости
14.05.2019
Тайвань решил строить субмарины своими силами
13.10.2014
Оборона Крыма: с воздуха, с земли и с моря
30.07.2014
Военный флот как неотъемлемая часть паритета
30.06.2014
По большинству прорывных технологий Россия отстаёт от лидеров на 6-8 лет
19.05.2014
Миллиарды для смарт-оружия
16.04.2014
В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 23:04
  • 93
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 20:48
  • 5
Украинская оборонка берет курс на национализацию
  • 17.03 20:08
  • 19
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 17.03 19:40
  • 2
Калибр имеет значение
  • 17.03 16:21
  • 26
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 17.03 15:42
  • 1
Рогозин ответил на предположения об «альянсе» в космосе с Китаем против Запада
  • 17.03 15:37
  • 1
Российские космонавты попытаются найти утечку на МКС с помощью бумажек
  • 17.03 15:25
  • 1
Когда армия США в последний раз действительно выигрывала войну
  • 17.03 14:41
  • 3
Старик и Черное море: самый возрастной корабль ВМФ возвращается в строй
  • 17.03 13:30
  • 3
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 17.03 09:51
  • 6
Вторую серийную АПЛ проекта 885М "Красноярск" спустят на воду в августе
  • 17.03 04:08
  • 2
22 года в НАТО: Польша больше не придаток Москвы (Do Rzeczy, Польша)
  • 16.03 22:59
  • 1
«Авангард» революции
  • 16.03 22:52
  • 3
Генерал Назаров: ВСУ могли в 2014 году взять под контроль стратегические объекты в Крыму и планировали силовое вмешательство (NV.ua, Украина)
  • 16.03 19:17
  • 1
НАЗ им. В.П.Чкалова приступил к производству первой партии Су-34МЭ для ВВС Алжира