Индийская делегация посетила предприятия "Швабе"

ЦАМТО, 17 марта. В ходе визитов участники встреч обсудили перспективы сотрудничества в области авиационной техники, а также ознакомились с гражданскими и оборонными разработками предприятий холдинга "Швабе".

Деловые встречи прошли на Красногорском заводе им. С.А Зверева (КМЗ) и в Научно-исследовательском институте "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха (НИИ "Полюс") холдинга.

Специалисты КМЗ продемонстрировали представителям посольства Индии в Москве командирские комбинированные прицельно-наблюдательные комплексы, авиационные системы и обзорно-прицельную систему СОЛТ-25. Последняя обеспечивает круглосуточный обзор закабинного пространства передней полусферы, что позволяет вести непрерывный поиск, обнаружение и распознавание целей, а также пилотирование в ограниченной полетной видимости.

"Индия входит в число приоритетных международных рынков. Мы готовы предложить разработки специального назначения для авиации и открыты к дальнейшему диалогу по вопросам сотрудничества", – отметил генеральный директор КМЗ Александр Новиков.

В НИИ "Полюс" участников встречи познакомили с производством, выпускаемой продукцией и основными направлениями деятельности. В частности, рассказали о нескольких модификациях систем водоподготовки. Устройства способны очищать до 1200 кубических метров воды в сутки от взвесей, токсичных химических соединений, в том числе боевых, а также металлов, нефтепродуктов и других веществ.

"В ходе встречи мы показали разработки, которые могут представлять интерес для индийской стороны, а также озвучили предложения по возможному взаимодействию. Рынок Индии для предприятия знаком, и мы заинтересованы в развитии отношений", – рассказал генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов.

Сегодня Индия – одна из стран, взаимодействию с которой в холдинге уделяется большое внимание. Работа ведется как по ранее заключенным договорам, так и по новым направлениям.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Швабе".