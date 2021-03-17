Ракета «Нептун»: что известно о новом оружии ВСУ, и почему психует Россия (Главред, Украина)

Теперь российские войска физически не смогут подойти к украинскому берегу и провести морскую десантную или наступательную операцию, спешит успокоить украинцев журналистка. Она наверняка не слышала старую советскую шутку про «неуловимого Джо». Заодно радует читателей, что черноморское побережье США будет впредь надежно защищено.

Военно-морские силы Украины усилились уникальным вооружением, получив ракетные комплексы с противокорабельными ракетами "Нептун". Противодействия этим ракетам на сегодняшний день не существует, что, естественно, заставит нервничать Россию. Об этом в комментарии Главреду рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт объяснил, что "Нептун" - это крылатая ракета дальностью 280 км, способная поражать надводные цели.

"Противодействия этой ракете на сегодняшний день нет. Так что на вооружении у украинской армии появилась по-настоящему уникальная вещь, которой, к слову, заинтересовались и Соединенные Штаты. Ракета летит над водой на высоте 3-300 м, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость. Испытания показали, что точность ее попадания довольно высока, до нескольких метров", - отметил Олег Жданов.

По словам полковника запаса, если комплексы с "Нептунами" будут расставлены на боевое дежурство вдоль побережья Черного и Азовского морей, Украина сможет полностью контролировать надводное морское пространство почти на 300 км от берега. Комплекс поможет контролировать территориальные воды, защищать военно-морские базы, береговые объекты и инфраструктуру побережья, а также противостоять высадке морского десанта противника.

Оснащение ВМС Украины "Нептунами", по мнению эксперта, создаст для РФ большие проблемы.

"Россия уже психует. Если эти комплексы будут размещены вдоль всего нашего побережья, вероятность того, что она откажется от морской военной операции, повысится до 90%: она просто физически не сможет подойти к нашему берегу и провести морскую десантную или наступательную операцию. В том числе и мариупольское направление со стороны моря теперь будет более защищено, а на суше у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять угрозе со стороны оккупированного российскими войсками Новоазовска", - рассказал Жданов.

Кроме того, военный эксперт отметил, что на территории Украины сосредоточен полный цикл производства этого комплекса и ракет "Нептун".

"Потому можно говорить, что "Нептун" - это отечественный комплекс, где все украинское, начиная от чертежей конструкторского бюро и заканчивая реальным дивизионом, переданным ВСУ", - подчеркнул Жданов.

Напомним, ранее пресс-центр Министерства обороны Украины сообщил, что опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами "Нептун" были переданы Военно-морским силам Вооруженных сил Украины. Комплексы изготовлены в рамках государственного контракта между Минобороны Украины и киевским конструкторским бюро "Луч".

Надежда Майная