В Белоруссии создадут совместный с Россией центр подготовки ВВС и войск ПВО

Белорусско-российский учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО планируют создать на территории Белоруссии. Об этом сообщили во вторник, 15 марта, в пресс-службе Минобороны республики.

«На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных cил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что работа такого центра позволит повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Белоруссии, так и Воздушно-космических сил России.

Также это поспособствует укреплению практической составляющей развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства.

При этом в России планируют создать учебно-боевой центр совместной подготовки Сухопутных войск. Там будут подготавливать мотострелковые и танковые подразделения стран по методикам, учитывающим боевой опыт российских ВС.

5 марта стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих. Сообщалось, что центры планируют развернуть в Нижегородской и Калининградской областях России и в Гродненской области Белоруссии.

Ранее, 2 марта, оборонные ведомства двух стран впервые подписали программу стратегического партнерства на пять лет.

Тогда же белорусский лидер Александр Лукашенко выступил за базирование на территории страны российских самолетов. Также он высказался и о сотрудничестве по линии предприятий военно-промышленного комплекса.