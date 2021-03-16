Войти
Lenta.ru

Россия осталась вторым после США продавцом оружия в мире

125
0
0
Источник изображения: Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

По итогам 2016-2020 годов Россия (20 процентов) осталась вторым после США (37 процентов) продавцом оружия в мире, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Швеция), опубликованном в понедельник, 15 марта.

За указанный период третьим и четвертым экспортерами оружия стали соответственно Франция (8,2 процента) и Германия (5,5 процента), пятое место принадлежит Китаю (5,2 процента).

Согласно отчету, продажи России и Китая по сравнению с предыдущим пятилетним периодом упали, тогда как показатели США, Германии и Франции выросли. Падение на 22 процента продаж российского оружия в Стокгольме объяснили почти двукратным сокращением поставок в Индию, которая все еще продолжает оставаться крупнейшим покупателем российской техники.

Ранее в марте издание Breaking Defense написало, что запорожский «Мотор Сич» является одним из крупнейших предприятий по производству авиационных двигателей, сохранившимся со времен бывшего СССР, и в настоящее время, вероятно, единственным на территории распавшегося государства, способным самостоятельно создать (спроектировать и произвести) такую новую силовую установку.

В опубликованном в марте 2020 года отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира утверждалось, что доля военного экспорта России в мировом объеме за последние пять лет снизилась на 6 процентов (до 21 процента) в сравнении с показателями периода 2010-2014 годов.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Китай
Россия
США
Франция
Швеция
Компании
Мотор Сич
СИПРИ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
30.04.2019
Больше не в топ-5: как Россия сократила военные расходы
08.09.2017
Лучше вооружать чужих, чем своих?
31.12.2011
Призрак F-35 бродит по миру
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
10.06.2009
Здравствуй, оружие!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 03:04
  • 1
Названа первая красавица армии России
  • 16.03 02:40
  • 3
Challenger проиграет «Армате»: Британия описала войну с Россией
  • 16.03 02:33
  • 3
Собянин заявил, что строительство НКЦ в Москве позволит создать 20 тыс. рабочих мест
  • 16.03 01:04
  • 6
Воздушные силы Украины хотят F-35
  • 16.03 00:46
  • 16
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 15.03 23:31
  • 38
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 15.03 22:15
  • 77
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.03 21:41
  • 27
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 15.03 20:58
  • 1
«Триумф» на островах: усилена зенитная защита Сахалина и Курил
  • 15.03 20:38
  • 1
Что делать, если танк боится грязи?
  • 15.03 19:42
  • 2
Вторую серийную АПЛ проекта 885М "Красноярск" спустят на воду в августе
  • 15.03 18:29
  • 2
Войсковая ПВО в XXI веке
  • 15.03 18:00
  • 15
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
  • 15.03 14:08
  • 2
В МО рассказали, что другие страны часто просят открыть у них представительство ведомства
  • 15.03 14:06
  • 3
Эксперт: МиГ-35 – истребитель для завоевания превосходства в воздухе