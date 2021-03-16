Россия осталась вторым после США продавцом оружия в мире

По итогам 2016-2020 годов Россия (20 процентов) осталась вторым после США (37 процентов) продавцом оружия в мире, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Швеция), опубликованном в понедельник, 15 марта.

За указанный период третьим и четвертым экспортерами оружия стали соответственно Франция (8,2 процента) и Германия (5,5 процента), пятое место принадлежит Китаю (5,2 процента).

Согласно отчету, продажи России и Китая по сравнению с предыдущим пятилетним периодом упали, тогда как показатели США, Германии и Франции выросли. Падение на 22 процента продаж российского оружия в Стокгольме объяснили почти двукратным сокращением поставок в Индию, которая все еще продолжает оставаться крупнейшим покупателем российской техники.

Ранее в марте издание Breaking Defense написало, что запорожский «Мотор Сич» является одним из крупнейших предприятий по производству авиационных двигателей, сохранившимся со времен бывшего СССР, и в настоящее время, вероятно, единственным на территории распавшегося государства, способным самостоятельно создать (спроектировать и произвести) такую новую силовую установку.

В опубликованном в марте 2020 года отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира утверждалось, что доля военного экспорта России в мировом объеме за последние пять лет снизилась на 6 процентов (до 21 процента) в сравнении с показателями периода 2010-2014 годов.

Иван Потапов