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Оценен военный экспорт России и США

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С-400
С-400.
Источник изображения: Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. Об этом сообщает ТАСС.

Из доклада следует, что доля военного экспорта России в мировом объеме за последние пять лет снизилась на 6 процентов (до 21 процента) в сравнении с показателями периода 2010-2014 годов. Особенно сильно сократился объем поставок в Индию — на 47 процентов. Эксперты связывают это с проводимой Индией политикой диверсификации. «Также Индия заинтересована в приобретении оружия, которое по своим техническим характеристикам превосходит российские аналоги», — пояснила научный сотрудник СИПРИ Александра Куимова.

В 2015-2019 годах Россия поставила оружие 47 государствам. Более половины этого объема пришлось на Индию, Китай и Алжир.

Значительно снизились российские поставки оружия в Сирию. Сейчас они составляют 0,7 процента общего объема глобального экспорта вооружений России. «В период 2015-2019 годов Россия поставила Сирии всего 45 подержанных бронетранспортеров и боевых танков и небольшое количество артиллерийских систем. Также в 2018 году Россия безвозмездно поставила Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ», — уточнила Куимова.

Объем военного экспорта США в тот же период вырос на 23 процента. Поставки основных видов вооружений страна осуществляла в 96 стран, половина экспорта приходилась на Ближний Восток. Вместе с тем вырос спрос на современные военные самолеты из США — больше всего ими интересуются в Европе, Австралии, Японии и Тайване.

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