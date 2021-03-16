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В США испугались единственного в бывшем СССР создателя авиационных двигателей

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Источник изображения: Фото: Марина Лысцева / РИА Новости

Запорожский «Мотор Сич» является одним из крупнейших предприятий по производству авиационных двигателей, сохранившимся со времен бывшего СССР, и в настоящее время, вероятно, единственным на территории распавшегося государства, способным самостоятельно создать (спроектировать и произвести) новую такую силовую установку, пишет Breaking Defense.

«Другие крупные компании по производству авиационных двигателей находятся в России и за годы потеряли так много персонала, что каждая новая программа по разработке двигателей в данной стране становится результатом совместных усилий трех или более конструкторских бюро», — пишет американское издание.

Согласно Breaking Defense, получение китайской компанией Beijing Skyrizon, связанной с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), доступа к «Мотор Сич» позволит Пекину завладеть «ключевой оборонной технологией, ускользавшей от него на протяжении десятилетий, в одной из немногих оставшихся областей, где США и их союзники сохраняют конкурентное преимущество», что пугает Вашингтон и его партнеров.

Издание утверждает, что технологии «Мотор Сич» могут позволить Китаю создать собственный двигатель для своих истребителей пятого поколения, которые в настоящее время оснащаются изделиями российского производства либо получают силовые установки национальной разработки, не отличающиеся требуемыми характеристиками.

В марте директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в интервью «Деловой столице» раскрыл последствия национализации Украиной предприятия «Мотор Сич». По его словам, это нанесет «жесткий удар» по инвестклимату в стране и вызовет резкую реакцию со стороны Китая.


Иван Потапов

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Мотор Сич
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