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Интерфакс-АВН

Госсекретарь США и шеф Пентагона считают, что международные альянсы усиливают возможности Вашингтона

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Ллойд Остин
Ллойд Остин.
Источник изображения: KEVIN LAMARQUE/Reuters

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в совместной статье, опубликованной в газете Washington Post, отметили, что для Соединенных Штатов альянсы с другими странами являются "мультипликаторами силы".

"Ни одна страна на земле не имеет такой сети союзов и партнерств, как наша. Было бы огромной стратегической ошибкой пренебрегать этими отношениями", - заявили они.

"Наши альянсы - это то, что наши военные называют "мультипликаторами силы". С ними мы можем достичь гораздо большего, чем без них", - добавили Блинкен и Остин.

Главы госдепа и Пентагона в преддверии запланированных зарубежных визитов в Японию и Южную Корею подчеркнули, что альянсы США с этими странами способствуют "безопасности и процветанию США и всего мира", в том числе в том, что касается определения наилучшего ответа на угрозы со стороны Северной Кореи, глобальных проблем безопасности, изменения климата, кибербезопасности и безопасности здравоохранения.

"Как сказал президент Байден, Соединенные Штаты будут руководствоваться дипломатией, потому что это самый эффективный способ ответить на вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, и лишь немногие из них могут быть решены нами в одиночку", - цитирует газета Блинкена и Остина.

"В то же время мы будем поддерживать самые мощные вооруженные силы в мире, потому что это основной источник нашей национальной и коллективной силы. И мы будем упорно трудиться, чтобы обновить наши альянсы и обеспечить их пригодность для решения задач, связанных с угрозами и возможностями нашего времени", - добавили они.

В прошлом месяце президент США Джо Байден, выступая в госдепе, сигнализировал о полном отказе от внешней политики администрации своего предшественника Дональда Трампа, которая, по его словам, противостояла НАТО и другим союзникам США.

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