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SpaceX запустила еще одну группу интернет-спутников Starlink

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Источник изображения: Фото: @SpaceX

Компания SpaceX запустила в американском штате Флорида ракету-носитель Falcon 9 с еще одной группой из 60 интернет-спутников Starlink. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает РИА Новости.

Запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал в 06:01 по местному времени (13:01 по Москве). Первая ступень ракеты, как ожидается, приземлится на плавучую платформу в Атлантике и будет использована в дальнейшем.

В феврале Илон Маск пообещал увеличить скорость спутникового интернета Starlink вдвое в 2021 году.

24 января компания SpaceX Илона Маска успешно провела запуск ракеты с 143 спутниками Starlink. Стоимость запуска спутника весом 200 килограммов обошлась компании примерно в миллион долларов. Первая группа спутников глобального сетевого проекта Starlink, рассчитанного на предоставление доступа к интернету в различных регионах мира, была запущена в мае 2019 года.


Игорь Руднев

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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
ИТ
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