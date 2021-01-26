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SpaceX успешно провела запуск ракеты с рекордным числом спутников

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Запуск Falcon 9 со спутниками Iridium NEXT (архив)
Запуск Falcon 9 со спутниками Iridium NEXT (архив).
Источник изображения: Фото: SpaceX Flickr / РИА Новости

Компания SpaceX 24 января успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с рекордным количеством спутников. Трансляция операции велась на сайте компании.

Среди запущенных 143 спутников присутствуют 10 аппаратов Starlink, ещё 48 аппаратов являются собственностью компании Planet, изучающей поверхность Земли. Помимо прочих, в операции задействовано 36 мини-спутников компании Swarm Technologies, специализирующейся в области интернет-вещей. Уточняется, что миссия была названа Transporter-1.

По данным РИА Новости, запуск спутника весом 200 килограммов оценивается в миллион долларов. Превышение показателя на килограмм добавляет к стоимости пять тысяч долларов.

Изначально запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 143 спутниками был запланирован на 23 января, однако руководству компании пришлось пересмотреть планы из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с этим представитель SpaceX анонсировал перенос запуска на сутки.

18 января конкурент Илона Маска, компания Virgin Orbit впервые вывела свою ракету LauncherOne на орбиту. В ходе запуска на орбиту было выведено девять спутников CubeSat. «Мы с гордостью можем сказать, что LauncherOne завершила свою первую космическую миссию, доставив в космос спутники для наших друзей из НАСА», — заявили в компании.

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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-20
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
ИТ
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