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Скорость спутникового интернета Илона Маска удвоится

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Источник изображения: Кадр: @SpaceX

Илон Маск пообещал увеличить скорость спутникового интернета Starlink вдвое в 2021 году. Об этом предприниматель заявил в своем Twitter.

Отвечая на вопросы первых пользователей спутникового интернета, Маск рассказал, что скорость передачи данных посредством оборудования Starlink в 2021 году увеличится до 300 мегабит в секунду. Также он отметил, что задержка сигнала снизится до 20 миллисекунд к концу года. Ранее обладатель спутниковой тарелки от компании Илона Маска заявил, что пиковая скорость передачи данных составляет около 130 мегабит в секунду.

В разговоре с пользователями предприниматель анонсировал расширение покрытия Starlink практически на всю территорию Земли также до конца 2021 года. Маск уточнил, что планы об уплотнении покрытия на всю планету намечены на 2022 год.

Кроме того, Илон Маск отметил, что в первую очередь Starlink ориентирована на регионы с низкой и средней плотностью населения. «Важно отметить, что сотовая связь всегда будет иметь преимущество в густонаселенных городских районах», — подытожил основатель SpaceX.

24 января компания SpaceX Илона Маска успешно провела запуск ракеты с 143 спутниками Starlink. Стоимость запуска спутника весом 200 килограммов обошлась компании примерно в миллион долларов. Первая группа спутников глобального сетевого проекта Starlink, рассчитанного на предоставление доступа к интернету в различных регионах мира, была запущена в мае 2019 года.


Марк Львов

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