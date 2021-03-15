Собянин заявил, что строительство НКЦ в Москве позволит создать 20 тыс. рабочих мест

По словам мэра, центр является крупнейшим инвестиционным проектом одной из передовых отраслей России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин осмотрели площадку на территории ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, на которой ведется строительство комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ). По предварительным оценкам, в НКЦ будут созданы рабочие места для 20 тыс. человек, сообщил в субботу журналистам Собянин.

"По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина мы приступили к очень масштабному проекту - созданию нового космического центра страны, это совместный проект "Роскосмоса" и города. В настоящее время возводится крупнейший центр космической отрасли на 250-270 тыс. кв. м. Здесь будут работать около 20 тыс. человек", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что на высвобождающейся площади, которая "сейчас находится в основном в депрессивном состоянии", будет развернут крупнейший научно-технологический парк с образовательными функциями, а также функциями RnD, опытного производства и т. д. По его словам, НКЦ является крупнейшим инвестиционным проектом одной из передовых отраслей России.

"На небольшой части будет построен дом по программе реновации, в том числе для бывших и настоящих работников "Роскосмоса", центра Хруничева, которые здесь [рядом] проживают. <...> Думаю, что проект во многом даст толчок для дальнейшего развития военно-космической отрасли страны. Дмитрий Олегович, спасибо за предложение по созданию такого проекта, он важен и для города, и для страны", - сказал Собянин.

Рогозин поблагодарил мэра и правительство Москвы за поддержку и работу. "Мы видим реальный результат. Уже в высокой степени готовности Национальный космический центр. За НКЦ находится уже монтажно-испытательный комплекс центра Хруничева. Завод продолжает развиваться, сейчас идет обновление его основных фондов, на него мы возлагаем серьезные надежды и задачи, связанные с созданием семейства ракет "Ангара", в частности водородной тематики", - сказал он.

Глава "Роскосмоса" отметил, что специфика НКЦ заключается в том, что на нем будут работать 20 тыс. инженеров разных подразделений ракетно-космической промышленности, которые находятся в Москве, из них 8 тыс. человек - сотрудники конструкторского бюро "Салют" центра им. М. В. Хруничева. Рядом с ним расположено заводское предприятие, на котором будут апробированы решения бюро. "Кроме того, именно здесь, в этом здании будет находиться базовый центр вузов-доноров: Московского авиационного института, МФТИ им. Н. Э. Баумана, Физтеха, МГУ и многих других. По сути дела, это производственно-образовательный центр, который закладывает основу для формирования новых поколений инженеров и конструкторов ракетно-космической промышленности", - заключил Рогозин.

О центре

Как добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, реорганизация территории ГКНПЦ им. М. В. Хруничева ведется на западе города в районе Филевский Парк. Главной доминантой реорганизованной территории станет комплекс зданий НКЦ общей площадью около 250 тыс. кв. м. Центральным элементом НКЦ станет высотная треугольная башня, своим внешним видом напоминающая ракету, установленную на стартовой площадке. К башне будет примыкать длинный корпус, разделенный на несколько блоков.

"Создание НКЦ позволит объединить на одной площадке ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности - центральный офис и ситуационный центр госкорпорации "Роскосмос", отраслевые институты и предприятия, в настоящее время разбросанные по всей Москве. Кроме того, в состав НКЦ войдут современный образовательный комплекс, молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, выставочные центры, центр диверсификации производства", - уточнили в пресс-службе.

Пройти по НКЦ можно будет по сквозной галерее, которая символизирует ленту времени, рассказывающую об истории освоения космоса. В ходе работы над проектом архитекторы использовали простые геометрические формы. Декоративное оформление фасадов комплекса зданий будет выполнено в едином стиле с использованием стекла и тонких алюминиевых пластин.

На объекте задействовано свыше 1,1 тыс. человек. Завершить строительство НКЦ планируется в 2023 году. Прилегающую территорию благоустроят. На ней появятся разнообразные общественные пространства, экспозиции под открытым небом, фонтаны. Доступ на территорию НКЦ будет свободным.

"Проект также предусматривает сохранение производственного комплекса ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, который будет занимать около 50 га. На высвобождаемой территории площадью около 90 га запланировано размещение нового научно-производственного кластера ОЭЗ "Технополис "Москва", резидентами которого станут высокотехнологичные предприятия, включая подрядчиков госкорпорации "Роскосмос". Часть территории будет использована для строительства жилых домов для переселения местных жителей по программе реновации, а также социальных объектов", - сказали в пресс-службе.