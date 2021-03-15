Институт оборонных исследований: Россия лучше подготовлена к большой войне, чем НАТО (SVT, Швеция)

Шведский Институт оборонных исследований обнародовал новый доклад о соотношении сил России и стран НАТО. Выводы для НАТО неутешительные: несмотря на то, что Альянс сжимает кольцо вокруг российских границ, в случае войны у России будет явное преимущество, по крайней мере в первые несколько месяцев.

НАТО не слишком хорошо готова к войне. Страны альянса проводят недостаточно учений, их силы слишком рассредоточены, а военный потенциал очень разнится. Это значит, что, если неподалеку от Швеции разразится полномасштабная война, у России будет преимущество. Так оценил обстановку в своем докладе Институт оборонных исследований (FOI).

НАТО не обязательно наращивать войска - они просто должны уметь быстрее реагировать, считает Институт.

Президент Барак Обама пошел на исторический шаг и начал перемещать американские войска ближе к российским границам - например, в Прибалтике и Польше.

Дональд Трамп шел тем же путем, хотя сам в отношении НАТО и высказывался критически. Другие страны НАТО тоже с тех пор обеспечили себе военную подстраховку в граничащих с Россией районах.

Но у России все равно есть военное преимущество, считает Институт оборонных исследований.

"Если у Запада останется мало времени на подготовку обороны, у России будет явное преимущество в военных действиях неподалеку от нас, в первую очередь на суше", - объясняет Кристер Паллин (Krister Pallin), руководитель исследовательского проекта и один из редакторов доклада.

"Это преимущество сохранится довольно долго - по крайней мере до тех пор, пока США не приведут значительные наземные силы, а на это уйдет минимум пара месяцев", - добавляет он.

Симуляция войны

Институт оборонных исследований использовал военный симулятор, чтобы оценить соотношение военных сил НАТО с партнерами и России.

В ходе симуляции Россия, например, атаковала Прибалтику через Белоруссию. Вывод: несмотря на все заверения НАТО, в 2020 году результат был бы такой же, как и в 2017-м. "Если бы Россия внезапно атаковала Прибалтику, у нее были бы довольно неплохие шансы в этом преуспеть".

Увеличение расходов на оборону

Хотя НАТО увеличила расходы на оборону и все ближе подходит к границам России, никаких значительных изменений в балансе сил пока не произошло.

"По большому счету картина остается неизменной и в смысле доступности войск, и в смысле их качества. Но сейчас НАТО продвинула свои позиции, и ее силы присутствуют там, где их не было в 2014 году. С этим ситуация постепенно улучшается. Можно предпринять еще ряд довольно простых мер, которые повысят шансы Запада на успех".

А вот наращивать численность войск Альянсу не обязательно. По оценкам Института оборонных исследований, уже имеющиеся силы прежде всего должны научиться быстрее реагировать на разнообразные угрозы.

Сильные ВВС и ВМС

Главная сила НАТО - это преимущество в воздухе и на море. Большая проблема, однако, в том, что войска НАТО с партнерами рассредоточены по многим странам.

У них "низкая готовность, они не приспособлены к войне и не обучены ее вести", подчеркивается в докладе Института оборонных исследований. Ядерное оружие США, Франции, Великобритании и России при симуляции войны не учитывалось.

"В нашей симуляции ни одна из сторон не использовала ядерное оружие. Однако была объявлена ядерная угроза против Швеции и Финляндии, чтобы мы не вмешивались в конфликт".

Юнас Ульссон (Jonas Olsson)