«Разгоняют предательство и дискредитируют ВСУ: в Генштабе опровергли создание «ЛГБТ-подразделений»« (Духовний фронт України, Украина)

Сайт раскольнической «Православной церкви Украины» с облегчением опроверг новость о том, что в киевских войсках будет создан специальный мотострелковый взвод для воинов с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Однако, украинские геи опровергают опровержение генштаба — оказывается, они действуют не по указанию Кремля, а за деньги посольства США.

Шестого марта на странице "Военные ЛГБТ и наши союзники Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies" появилось объявление о формировании взвода, в который приглашали желающих из ЛГБТ+ людей, военных, специалистов, а также дружественные к ЛГБТ+ сообществам людей подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины".

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Военные ЛГБТ и наши союзники Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies

Формируем взвод

Приглашаем желающих ЛГБТ+ людей, военных, специалистов, а также дружественные к ЛГБТ+ сообществам людей, желающих подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины.

Ваша личность, как и подразделение, останутся в тайне. После боевого взаимодействия вы будете выполнять задачи непосредственно на линии соприкосновения. Задание потребует профессиональных навыков и интеллектуальных способностей - прежде, чем приступить к службе, каждый боец пройдет собеседование с командиром, потом соответствующее обучение и получит государственную сертификацию.

Часть штата уже набрана, имеются вакантные места. Если вы хотите подписать контракт и испробовать себя в военном деле, пишите нам лично. Предоставим всю необходимую информацию и перечень специальностей, на которые вы смогли бы подать свою кандидатуру.

Главными критериями будут ваши способности, желание развиваться и уважение к побратимам и присяге. Будем рады видеть, как ЛГБТ+ так и гетеросексуальных френдли бойцов (так в тексте - прим. ред.). Также имеется возможность перевода в подразделения из других частей - предоставляем для этого необходимые консультации военным парням и девушкам, служащим по контракту.

Если вы хотите помочь подразделению - мы формируем список волонтеров, которые могли бы помочь взводу:

материальным обеспечением,

тренировками,

финансово,

всем остальным.

Пишите лично или на нашу почту: info@lgbtmilitari.org.ua

Мы не планировали афишировать набор и думали ограничиться своей сетью, но в связи с неподобающим поведением противников равенства и прав человека, радикальных организаций, манипулирующих темой участия в войне отдельных участников, которые нападают на граждан, отвергают равенство их прав и свобод - а, значит, ставят под угрозу демократию на Украине - мы решили, в который раз, заявить открыто о своем присутствии на фронте и показать, что украинская армия - армия свободных людей, стоящих на защите конституции, демократии и свободы каждого гражданина против тирании и российской оккупации.

И даже такая небольшая социальная группа, как ЛГБТ+ сообщество, которую часто дискриминируют в общественной жизни, борется плечом к плечу с остальными гражданами страны за наше общее свободное будущее. От природы наша численность небольшая, но мы эффективные специалисты и такие же верные нашей стране и нашему народу дочери и сыновья.

Просьба распространять информацию открыто или в кругу друзей.

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Желающим пообещали, что личная информация, как и подробности о подразделении, будут оставаться в тайне. А после боевого взаимодействия воины будут выполнять задачи непосредственно на линии соприкосновения.

Сообщение быстро стало топ-новостью в украинских и российских СМИ.

Но спикер генштаба Богдан Сеник в комментариях "24 каналу" заявил, что "такие вещи создают специально для разгона "измены". А кое-кто распространяет эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и вооруженных сил". Сеник прежде всего указал на российское происхождение сообщества "Военные ЛГБТ и наши союзники". В частности, на их сайте можно увидеть, что он размещается на серверах в России, конкретнее - в Москве.

На данный факт также обратили внимание в паблике Союз ветеранов войны с Россией.

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Medvedko Andrii Oleksandrovych

• Kyiv, Ukraine

· 3,200 followers

· March 7 at 5:21 AM

Дискредитировать армию могут либо враги, либо ЛГБТ-активисты. Так уже случилось, что в нашем случае - это одно и тоже. Заявление об образовании ЛГБТ-подразделений в ВСУ форсят (проталкивают - прим. ред.) люди из Москвы и это не удивительно.

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Представитель генштаба отметил, что такими сообществами должны заниматься компетентные органы, в частности служба безопасности. И именно они должны выяснить, что это за люди. "У нас была возможность посмотреть на все это поверхностно. Но мы сразу поняли, с кем имеем дело", - подытожил Сеник.

В объединении "Украинские военные ЛГБТ за равные права" ответили, что не знали, что сайт был размещен на конструкторе tilda.cc, который размещает серверы в РФ, сообщает издание "Буквы".

"Друзья, в праворадикальных пабликах распространяют информацию, в которой связывают нас с "рукой Кремля"…. На этот раз прицепились к платформе, на котором художница верстала наш сайт, работала. Сайт был размещен на платформе tilda.cc, которая теперь, как мы понимаем, размещает серверы в РФ. Как заказчики, так и те, кто не имеет дела с ИТ-сферой, мы не знали и не могли знать этой информации. Поэтому сайт выключен, ищем альтернативную платформу для возобновления работы сайта. Домен был приобретен на imena.UA - нас полностью устраивала украинская регистрация сайта. Спасибо всем, кто сообщил нам об этом нюансе - исправим. Относительно гневных публикаций оппонентов - извините, уважаемые, а больше ничего другого, кроме конспирологии, вы не можете представить украинскому обществу?", - говорится в сообщении.

Кроме того, в объединении официально отметили, что генштаб не в курсе о создании такого подразделения.