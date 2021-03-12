В США рассказали о нацеленных на Россию бомбардировщиках

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, размещенные Военно-воздушными силами (ВВС) США в Норвегии, нацелены, вероятно, на Россию, рассказывает The Drive.

Американское издание отмечает, что база, где были размещены данные самолеты, обеспечивает быстрый доступ бомбардировщиков к Норвежскому и Баренцеву морям, а также Арктике. The Drive отмечает, что B-1B Lancer могут стать «новым вызовом» при проведении операций Военно-морским флотом (ВМФ) России, базы которого расположены в данном регионе.

«Корабли и подводные лодки ВМФ России обычно проходят через Баренцево море, а затем — Норвежское, направляясь к Гренландии, Исландии, Великобритании (Фареро-Исландскому рубежу — прим. «Ленты.ру») и северной части Атлантического океана за ними», — пишет издание.

The Drive напоминает, что B-1B Lancer могут быть вооружены противокорабельными ракетами AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM). Издание отмечает, что в 2020 году ВВС США провели учения в районе Черного моря, которые «почти наверняка были нацелены на Россию и, в частности, ее Черноморский флот».

В феврале The Drive написало, что совсем нетрудно представить себе будущий конфликт, в котором группам стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52 Stratofortress ВВС США будет поставлена ​​задача поразить одни и те же общие наборы целей на обширной территории.

В январе журнал Air Force Magazine, ссылаясь на заявление командования ВВС Соединенных Штатов в Европе и Африке, сообщил, что ВВС США совместно с партнерами по НАТО провели в районе Черного моря «операцию по целеуказанию во всех сферах».

Иван Потапов