Войти
ТАСС

Навигационная система для нового космического корабля "Орел" будет поставлена в 2022 году

1038
0
+1
Макет космического корабля "Орел"
Макет космического корабля "Орел".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Корабль "Орел" создается в рамках российской лунной программы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Летный образец навигационной системы, предназначенной для перспективного пилотируемого корабля "Орел", будет поставлен в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в следующем году. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН Роман Бессонов.

"Наша задача - в 2022 году поставить летные образцы в "Энергию", чтобы они в 2023 году имели полностью готовую первую летную машину", - сказал Бессонов.

По словам заведующего отделом, сейчас поставлены жесткие задачи по исполнению сроков.

Навигационная система состоит из четырех камер и программного обеспечения. Две камеры являются звездными датчиками и определяют угловую ориентацию в пространстве, еще две направлены либо на Землю, либо на Луну (в зависимости от местоположения корабля) для измерения координат. "Получается, мы измеряем три угла и три координаты космического аппарата в пространстве оптическими методами - такого ни у кого нет", - отметил ученый.

Сейчас образец навигационной системы прошел лабораторно-отработочные испытания, следующий этап - стендовая отработка.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2028 году он должен совершить пилотируемый облет Луны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Проекты
Восточный Космодром
Луна
МКС
Похожие новости
29.05.2020
Роскосмос: участие человека в экспедициях в дальний космос принципиально важно
05.07.2016
"Программу финансирования космодромов пришлось сократить в два раза"
14.10.2014
Десять лет до Луны
17.12.2012
Гонки на вылет
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.03 07:18
  • 147
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 13.03 07:12
  • 8
Вероятность новой битвы за Донбасс резко повысилась
  • 13.03 04:01
  • 2
США научатся тысячами уничтожать российские танки
  • 13.03 03:59
  • 2
Западный военный округ проводит учения в шести регионах РФ
  • 13.03 02:10
  • 9
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 13.03 02:08
  • 10
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 13.03 00:40
  • 2
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day.
  • 13.03 00:17
  • 33
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 12.03 23:53
  • 15
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 12.03 20:14
  • 1
"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области
  • 12.03 19:57
  • 189
Дополнительные функции
  • 12.03 18:39
  • 1
Остров наведения: оборону Сахалина обеспечат новейшие С-400
  • 12.03 13:10
  • 11
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 12.03 11:20
  • 2
Разработка сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" продолжается - "Роскосмос"
  • 12.03 09:43
  • 2181
Как насчёт юмористического раздела?