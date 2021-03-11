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ТАСС

Россия и США пока не договорились об обмене местами в кораблях для полетов к МКС

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Космонавты NASA Роберт Бенкен (на переднем плане) и Дуглас Херли в скафандрах SpaceX, на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon для запуска миссии Demo-2, Флорида, США
Космонавты NASA Роберт Бенкен (на переднем плане) и Дуглас Херли в скафандрах SpaceX, на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon для запуска миссии Demo-2, Флорида, США.
Источник изображения: Фото: REUTERS/NASA/Bill Ingalls

В Роскосмосе подчеркнули, что такие полеты будут возможны после завершения американской стороной испытаний кораблей CrewDragon и подтверждения безопасности их эксплуатации

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия и США пока не достигли договоренности о перекрестных полетах на российских "Союзах" и американских кораблях CrewDragon к Международной космической станции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Договоренности с NASA об обмене креслами в кораблях пока не достигнуты, хотя и обсуждается", - отметили в пресс-службе.

В Роскосмосе подчеркнули, что такие полеты будут возможны после завершения американской стороной испытаний своих новых кораблей и подтверждения безопасности их эксплуатации.

Во вторник Роскосмос сообщил, что космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-18", вместо него назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина назначена астронавт NASA Энн Макклейн. Как уточняли в госкорпорации, такое решение принято на основе существующих обязательств в рамках соглашения с компанией Axiom Space о полете американского профессионального астронавта на борту космического корабля "Союз МС-18". Ванде Хай должен полететь на "Союзе МС-18" вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Новицким и Петром Дубровым.

"Кресло в "Союзе МС" предоставлено NASA на основе подписанного с его подрядчиком Axiom Space контракта. Сумма является коммерческой тайной", - разъяснили в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что не платило за полет американского астронавта 9 апреля на корабле "Союз МС-18" к Международной космической станции в рамках соглашения с компанией Axiom Space. Вместо этого, уточнили в NASA, было предоставлено место на космическом корабле США, запуск которого ожидается в 2023 году.

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