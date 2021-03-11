NASA за полет своего астронавта на "Союзе" предоставило место на корабле США в 2023 году

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. NASA не платило за запланированный полет американского астронавта на пилотируемом корабле "Союз МС-18" к Международной космической станции (МКС), вместо этого оно предоставило место на космическом корабле США, запуск которого ожидается в 2023 году. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"C целью обеспечить постоянное присутствие США на борту МКС, NASA подписало контракт с американской коммерческой компанией Axiom Space из Хьюстона по осуществлению полета астронавта NASA на корабле "Союз МС-18", запуск которого запланирован на 9 апреля. Взамен NASA предоставит место на будущем американском коммерческом космическом корабле, запуск которого ожидается в 2023 году в рамках миссии по замене экипажа МКС", - отмечается в документе.

"В связи с тем, что стоимость оказания услуг определена как сопоставимая для обеих сторон, договор не предусматривает обмена денежными средствами", - добавили в NASA.