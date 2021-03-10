Отказ США от насаждения демократии бомбами и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

Что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе

Встреча Путина с волонтерами, заявленный США отказ от военного насаждения демократии и продолжающиеся сражения самых разных стран мира с IT-гигантами - что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Этот обзор начнем с исторического экскурса. Тем более, что многие сейчас говорят, что времена "холодной войны" в отношениях между Россией и Западом уже вернулись.

5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в городе Фултон (штат Миссури) Уинстон Черчилль произнес свою ставшую впоследствии знаменитой речь, названную Фултонской, напоминает "Доктор прописал".

Там еще было про коммунистические "пятые колонны" и прочее. По мнению Черчилля, "русские друзья" уважают силу и не уважают слабость. А потому, чтобы не допустить новой войны, "нужно под эгидой Объединённых Наций и на основе военной силы англоязычного содружества найти взаимопонимание с Россией", вспоминает канал.

"Нечто похожее можно слышать и сейчас - про силу и диалог по интересующим темам. Но без акцента на "англоязычное содружество", конечно, времена не те, - отмечает "Доктор". - Черчилль на момент произнесения речи не был премьер-министром, в США он проводил много времени по рекомендации врачей. Так что выступал он как частное лицо, хотя в Фултон вместе с ним приехал и президент США Гарри Трумэн".

"Про "железный занавес" Черчилль написал Трумэну еще 12 мая 1945 года. Однако в предварительно розданном журналистам варианте речи пассажа про "железный занавес" не было, его Черчилль добавил уже в ходе выступления. Оратором он был превосходным, но не исключено, что без этого абзаца Фултонская речь довольно скоро была бы забыта", - предполагает канал.

Кстати на ушедшей неделе весьма знаменательное заявление сделал и нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен.

Когда он заявляет, что больше гегемон не будет насаждать демократию бомбами, а будет личным примером, это "не хиханьки", считает "Адекват".

"С качеством личного примера действительно все понятно, и сегодняшнего, и подавно завтрашнего, - полагает телеграм-канал. - Означает это простую вещь: позорный недуг гегемон будет всеми силами определять в подвиг. иными словами, форсировать трансляцию вовне тех самых ценностей, которыми вовсю смердит сам. Та самая экспансия ценностей, про которую я давно истрепал весь язык. "Кто не с нами - тот против нас" в совершенно эталонной форме, причем для вывода насчет против достаточно несовпадения по любому из множества пунктов".

"Исход этой экспансии, разумеется, не предопределен ни в одну из сторон. Но готовность встречать ее как одну из, если не самую главную, форму противостояния ближайших лет тем необходимее", - убежден телеграм-канал.

"Мейстер" на этот раз обратил внимание на встречу Владимира Путина с участниками волонтерского движения «Мы вместе».

"Даже на телеэкране было заметно, что президенту приятно общество молодых людей, бескорыстно помогающих ближним. Возможно, поэтому он столь живо и непосредственно откликнулся на реплику депутата Томской городской думы Владимира Самокиша, сказавшего, что «что во всех органах власти, на всех уровнях власти должно быть больше активных волонтеров", - отмечает канал.

Президент ответил: «По поводу того, чтобы волонтеры принимали большее участие в политической жизни, - я за, я уже об этом говорил… У нас в текущем году выборы не только в Государственную думу, но и в 39 субъектах Федерации пройдут выборы в региональные парламенты. Поэтому, разумеется, я всячески поддерживаю эту идею, переговорю и с руководством "Единой России", готов переговорить и с руководителями других наших ведущих политических сил из разных политических спектров, для того чтобы они обратили на это внимание. Предложение отличное».

"Отметим, что для участия в выборах от ЕР надо выигрывать праймериз, которые пройдут уже весной в открытом формате (то есть с правом голоса для всех избирателей). Для победы в голосовании для участия в федеральных выборах требуются серьезные ресурсы, которые вряд ли найдутся у волонтеров - людей, как правило, молодых и небогатых. А вот региональные голосования вполне могут оказаться им по плечу", - делает вывод телеграм-канал.

Продолжается битва властей самых разных стран с социальными сетями.

Так, власти Индии пригрозили арестами местным сотрудникам Facebook, Twitter и WhatsApp за отказ передавать личные данные участников фермерских забастовок.

"Могущество американской IT-олигархии не в последнюю очередь держится на массе дешевой рабсилы из Индии. Выражение «индусский код» (программный код крайне низкого качества) давно стало нарицательным в IT среде. Будет забавно, если индийское правительство в качестве ответных мер ограничит миграционный поток в США по трудовым и студенческим визам, тем самым выполнив одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа", - иронизирует ИА "Стекломой".

А вот, например, в Германии Facebook начнёт платить немецким СМИ за новостной контент.

Соцсеть будет использовать новости в своём разделе Facebook News, который заработает в мае. Сколько Facebook заплатит редакциям, подписавшим соглашение, не сообщается.

Продавать свои новости Facebook согласились Die Zeit, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblat и другие СМИ. При этом одна из крупнейших немецких медиагрупп Axel Springer (издаёт Bild и Die Welt) отказалась подписывать соглашение, назвав его условия смехотворными. «Попытки некоторых платформ, с одной стороны, позиционировать себя как средство массовой информации, а с другой - отделываться от издателей недостаточным вознаграждением, сомнительны», - заявили в компании.

"Facebook уже подписал соглашения о покупке новостей с американскими и британскими редакциями. На очереди - Франция. Соцсеть хочет, чтобы люди читали новости прямо внутри её приложения. При этом источники новостей админы Facebook будут выбирать сами, игнорируя ту информацию, которая их по разным причинам не устраивает", - пишет ИА "Стекломой".

На прошлой неделе прошлые и нынешние мировые лидеры поздравляли Михаила Горбачева с 90-летием, отмечает Никита Кричевский.

"И, наверно, заслуженно. Но в потоке славословий не слышно голоса товарища Си из Китая. И тоже, наверно, заслуженно" - пишет профессор в своей "Антискрепе".

На этом все!

До следующей недели.

Дмитрий Романов