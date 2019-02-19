Ракетная перепись: у России есть условия для многостороннего ДРСМД

Новое соглашение должно включать не только "неугодные" США страны, но и американских союзников

Москва будет приветствовать новое всеобъемлющее соглашение по ракетам средней и меньшей дальности, если к нему присоединятся все страны, имеющие подобные вооружения. Об этом "Известиям" рассказали высокопоставленные собеседники в российских дипломатических кругах. Притом речь должна идти не только о "неудобных для США" государствах — Китае, КНДР, Иране, но и, например, о союзниках в Европе — Франции и Великобритании — и других. Как отметили в Совете Федерации, подобное соглашение было бы "идеальным сценарием", однако вряд ли на это согласятся американские партнеры.

Ограниченная глобальность

Президент США Дональд Трамп сразу после приостановки действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля успокоил мировое сообщество тем, что теперь на смену старому придет новое всеобъемлющее соглашение и будет оно подписано в "красивой комнате". И, конечно, по мнению американского лидера, среди подписантов обязательно окажется Китай. Как рассказал "Известиям" источник в российских дипломатических кругах, всё это время Вашингтон убеждал Москву, что разрыв ДРСМД направлен не против РФ, ведь главная цель — подключить к ограничениям КНР.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Кремле. 2 февраля 2019 года Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Никольский

— Если даже предположить, что это исключительно против Китая, то зачем надо было обязательно разрывать прежний договор. Говоря о глобальном соглашении, явно не имеют в виду своих союзников в Европе, — пояснил "Известиям" собеседник в российских дипломатических кругах. — Россия согласилась бы на подобный договор, но только при условии присоединения всех стран, имеющих подобные вооружения. Как американцы, например, собираются убеждать подписать такой документ Францию, абсолютно непонятно.

Другой источник добавил, что помимо КНДР, Ирана и Китая, которых США хотели бы "принудить к ликвидации", есть еще Индия, Пакистан и Израиль. Маловероятно, что тот же Иерусалим откажется от подобных ракет. Кроме того, собеседник напомнил, что Москва больше не собирается выдвигать инициативы по данному вопросу, поскольку, как заявил президент РФ Владимир Путин, все предложения давно лежат у американцев на столе. По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича, было бы правильно заключить "глобальное соглашение" по РСМД.

Индийская баллистическая ракета средней дальности "Агни-2" на военном параде в Нью-Дели Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Antnio Milena

— Иначе это будет опять односторонний договор. Кроме того, за это время многие страны сделали серьезный прорыв в разработке подобных систем. Если кто-то не будет ограничен в новых условиях, а Россия снова будет, то наш оборонный потенциал начнет снижаться. Если ограничивать в ракетах, то, конечно, не только те страны, с которыми у американцев "проблемы", — сказал "Известиям" российский сенатор. — К сожалению, вряд ли это возможно в нынешних условиях. Хотя это была бы идеальная ситуация, если бы все на это пошли.

Варианты есть

По-настоящему глобальный договор по РСМД, запрещающий любой стране иметь крылатые ракеты наземного базирования дальностью 500–5500 км, заключить, скорее всего, не удастся, считает руководитель Центра военно-политических исследований в Hudson Institute Ричард Вайц.

— Например, можно было бы запретить такие ракеты в ядерном оснащении. Или, как альтернатива, ограничить подобные вооружения в одной из частей мира: в Европе или Азии. Любой "азиатский договор" должен охватывать как Китай, так и другие страны региона. А "европейский" — Россию, США и других членов НАТО и ОДКБ, — сказал "Известиям" американский эксперт.

Главное, чтобы у нового соглашения был инспекционный механизм, который смог бы контролировать действия государств, уверен Ричард Вайц.

Зачем было разрывать прежний договор, чтобы потом говорить о необходимости заключения нового, если можно было просто заняться его расширением, — этим вопросом задаются и в Европе. Так, член комитета Европарламента по международным делам, депутат от Социал-демократической партии Германии Кнут Фленкенштайн уверен, что вместо разрушения ДРСМД стоило заниматься "привлечением к нему третьих стран".

— Европа может сыграть более важную роль, взяв на себя роль посредника в переговорах между США и Россией, и таким образом обеспечить развитие и продолжение действия договора, — отметил в разговоре с "Известиями" немецкий политик. — Думаю, было бы хорошо, если бы Евросоюз попытался запустить трехсторонние переговоры с участием Вашингтона и Москвы. В конце концов речь идет не только об их безопасности, но и о нашей, европейской.

Транспортно-пусковой контейнер с крылатой ракетой 9М729 ракетного комплекса "Искандер-М", продемонстрированной после брифинга Министерства обороны РФ для военных атташе, российских и зарубежных СМИ в КВЦ "Патриот" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В соответствии с подписанным в 1987 году соглашением Москва и Вашингтон отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 0,5 тыс. до 1 тыс. км) дальности.

Однако США начали обвинять РФ в том, что она располагает новой ракетой 9М729, нарушающей условия договора. Москва назвала все претензии надуманными, а в январе российские Минобороны и МИД провели брифинг для военных атташе иностранных государств, на котором продемонстрировали этот тип вооружения. Москва подтвердила, что характеристики 9М729 не противоречат соглашению. Несмотря на это, США 2 февраля прекратили свои обязательства по договору РСМД и начали процесс выхода из него, который завершится через полгода. Россия отреагировала на этот шаг зеркально.

Алексей Забродин, Дмитрий Лару, Екатерина Постникова