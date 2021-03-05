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В Минобороны озвучили сроки первых поставок в войска машин на базе «Арматы»

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Т-14
Т-14.
Источник изображения: ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что первые боевые машины на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата» войскам поставят в 2022 году.

О сроках поставки первых боевых машин на базе «Арматы» со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу сообщил ТАСС. «В 2022 году планируется поставка в войска опытно-промышленной партии танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16», — заявил глава ведомства.

По его словам, сейчас продолжаются государственные испытания опытных образцов техники на основе «Арматы».

Напомним, согласно данным, представленным во время выставки IDEX-2021 генконструктором Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андреем Терликовым, поставки в войска серийно выпускаемых танков Т-14 начнут в 2022 году. Государственные испытания машины, по его словам, планируют завершить в течение примерно двух лет.

Основной боевой танк (ОБТ) Т-14 на базе «Арматы» считают первым в мире танком четвертого поколения (деление на поколения тут носит условный характер). К третьему относят такие боевые машины, как американский M1 Abrams и немецкий Leopard 2A5. Второе представлено, в частности, советским Т-64.

Т-14

Источник изображения: ТАСС

Четвертое поколение, помимо прочего, отличает роботизация процессов, улучшенные защита и вооружение, а также изменения классической компоновки. В случае с танком Т-14 использовали необитаемую башню: все три члена экипажа находятся в передней части ОБТ. Повышению защиты должен среди прочего способствовать комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит», который может обнаруживать угрожающие танку боеприпасы и уничтожать их специальными поражающими элементами. Боевую машину пехоты на базе «Арматы» — БМП Т-15 — также оснастили КАЗ «Афганит».

Т-15

Источник изображения: wikipedia

Вооружение Т-14 в целом сравнимо с вооружением танков предыдущего поколения. Его «главный калибр» — 125-миллиметровая пушка 2А82. В то же время в будущем возможна установка более мощного орудия калибра 152 миллиметра, которое сделает практически неэффективной броню любого зарубежного танка.

Что касается роботизации, то недавно Т-14 смог самостоятельно, без участия членов экипажа, найти и распознать цель. По данным осведомленного источника, система управления огнем имеет цифровой каталог с сигнатурами типовых целей, включающий в себя «образы» самых разных боевых машин.

В качестве ответа Запада на гусеничную платформу «Армата» (прежде всего танк Т-14) можно рассматривать перспективный европейский MGCS (Main Ground Combat System). Его создают Франция и Германия.

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Страны
Афганистан
Германия
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Франция
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Leopard-2
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