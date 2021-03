Вооруженные силы России получат первую партию техники на платформе "Армата" в 2022 году

№3

Либо я дурак либо я чего то не понимаю , обьясните мне пожалуйста! Как могут в 2022 году поставить опытную партию танков для испытаний , если она сейчас опытная партия по словам Шойгу уже испытывается?

"Иногда установочная серия заменяется опытно-промышленной партией, которая совмещает назначение опытной партии и установочной серии. Опытно-промышленная партия это особая совокупность изделий, которая изготавливается для соответствия продукции техническому заданию, стандартам, техническим условиям с целью принятия решения о возможности постановки продукции на производство, а также использования этой партии по назначению [1]. Данный термин опытно-промышленная партия не имеет стандартизованного определения. Обязательный признак, который присущ опытно-промышленной партии (опытно-промышленному образцу), это совмещение в одном объекте предмета промышленной проверки и промышленного использования. По существу опытно-промышленная партия является разновидностью опытной партии, но может использоваться вместо установочной серии, так как предназначена для промышленного использования и реализации потребителю."Low rate initial production (LRIP) is a term commonly used in military weapon projects/programs to designate the phase of initial, small-quantity production. The prospective first buyer and operator (i.e., a country's defense authorities and the relevant military units) gets to thoroughly test the weapons system over some protracted amount of time—in order to gain a reasonable degree of confidence as to whether the system actually performs to the agreed-upon requirements before contracts for mass production are signed. At the same time, manufacturers can use the LRIP as a production test-phase where they develop the assembly line models that would eventually be used in mass production. Therefore, the LRIP is commonly the first step in transitioning from highly customized, hand-built prototypes to the final mass-produced end product.[1] In practice, either the production capability or the weapons system itself can be unready during the LRIP phase. This can mean that systems produced during LRIP are built significantly differently both in terms of technique and cost owing to the immaturity of the production line or changes in the weapons system's design, necessitating a large degree of hand-assembly and trial-and-error typically associated with the prototyping stage. Furthermore, the cost of each LRIP system can be much greater than the final mass production unit cost, since the LRIP cost can include both the R&D and setup cost for production, although the goal is that this additional cost is spread out over future production carried out by the assembly capacity developed during LRIP.