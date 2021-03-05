Вооруженные силы России получат первую партию техники на платформе "Армата" в 2022 году

В частности, планируется поставка в войска опытно-промышленной партии танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Опытно-промышленную партию танков, боевых машин пехоты и ремонтно-эвакуационных машин на платформе "Армата" планируется поставить в Вооруженные силы РФ в 2022 году, сообщил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

"В 2022 году планируется поставка в войска опытно-промышленной партии танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16", - сказал министр.

Он добавил, что в настоящее время проходят государственные испытания опытных образцов техники на платформе "Армата". По его словам, эти боевые машины занимают лидирующие позиции в соответствующих рейтингах.

В феврале генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов сообщал журналистам на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ, что серийные поставки основных боевых танков Т-14 "Армата" Министерству обороны РФ начнутся в 2022 году.

На IDEX 2021 прошла первая зарубежная демонстрация танка Т-14 "Армата". Танк Т-14 на платформе "Армата", разработанный концерном "Уралвагонзавод", был впервые продемонстрирован на параде 9 мая 2015 года. В 2019 году он прошел предварительные испытания. Новый танк принципиально отличается от аналогов. Главное его новшество - необитаемая башня. Экипаж "Арматы" расположен в изолированной бронированной капсуле в корпусе танка, откуда дистанционно управляет вооружением. Это значительно снижает вероятность гибели экипажа в бою.