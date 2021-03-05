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ТАСС

Вооруженные силы России получат первую партию техники на платформе "Армата" в 2022 году

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Т-15 на "Армии-2019"
Т-15 на "Армии-2019".
Источник изображения: Вестник Мордовии

В частности, планируется поставка в войска опытно-промышленной партии танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Опытно-промышленную партию танков, боевых машин пехоты и ремонтно-эвакуационных машин на платформе "Армата" планируется поставить в Вооруженные силы РФ в 2022 году, сообщил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

"В 2022 году планируется поставка в войска опытно-промышленной партии танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16", - сказал министр.

Он добавил, что в настоящее время проходят государственные испытания опытных образцов техники на платформе "Армата". По его словам, эти боевые машины занимают лидирующие позиции в соответствующих рейтингах.

В феврале генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов сообщал журналистам на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ, что серийные поставки основных боевых танков Т-14 "Армата" Министерству обороны РФ начнутся в 2022 году.

На IDEX 2021 прошла первая зарубежная демонстрация танка Т-14 "Армата". Танк Т-14 на платформе "Армата", разработанный концерном "Уралвагонзавод", был впервые продемонстрирован на параде 9 мая 2015 года. В 2019 году он прошел предварительные испытания. Новый танк принципиально отличается от аналогов. Главное его новшество - необитаемая башня. Экипаж "Арматы" расположен в изолированной бронированной капсуле в корпусе танка, откуда дистанционно управляет вооружением. Это значительно снижает вероятность гибели экипажа в бою.

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3 комментария
№1
05.03.2021 04:30
в настоящее время проходят государственные испытания опытных образцов техники на платформе "Армата

Опытно-промышленную партию танков, боевых машин пехоты и ремонтно-эвакуационных машин на платформе "Армата" планируется поставить в Вооруженные силы РФ в 2022 году

Либо я дурак либо я чего то не понимаю , обьясните мне пожалуйста! Как могут в 2022 году поставить опытную партию танков для испытаний , если она сейчас опытная партия по словам Шойгу  уже испытывается? 😁

Может быть на танковом полигоне МО испытывается , а в 2022 попадет только в армию.Такими темпами еще очень долго мы принятие на вооружение арматы не увидим.
0
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№2
05.03.2021 07:14
Цитата, mikeinside сообщ. №1

Никакого тут противоречия нет. Опытно-промышленная партия - это не для гос. испытаний, а для реальной эксплуатации в армии, но в "режиме испытаний".

Опытно-промышленная эксплуатация представляет собой тестирование в полной функциональности и полной нагрузке для определенного количества пользователей. Ее основной целью является апробирование работы пользователей в системе в реальных производственных условиях.
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Ознакомьтесь с историей испытаний и принятия на вооружение Т-64. :)
0
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№3
05.03.2021 09:36
Цитата, mikeinside сообщ. №1
Либо я дурак либо я чего то не понимаю , обьясните мне пожалуйста! Как могут в 2022 году поставить опытную партию танков для испытаний , если она сейчас опытная партия по словам Шойгу  уже испытывается?

"Иногда установочная серия заменяется опытно-промышленной партией, которая совмещает назначение опытной партии и установочной серии. Опытно-промышленная партия это особая совокупность изделий, которая изготавливается для соответствия продукции техническому заданию, стандартам, техническим условиям с целью принятия решения о возможности постановки продукции на производство, а также использования этой партии по назначению [1]. Данный термин опытно-промышленная партия не имеет стандартизованного определения. Обязательный признак, который присущ опытно-промышленной партии (опытно-промышленному образцу), это совмещение в одном объекте предмета промышленной проверки и промышленного использования. По существу опытно-промышленная партия является разновидностью опытной партии, но может использоваться вместо установочной серии, так как предназначена для промышленного использования и реализации потребителю."

Low rate initial production (LRIP) is a term commonly used in military weapon projects/programs to designate the phase of initial, small-quantity production. The prospective first buyer and operator (i.e., a country's defense authorities and the relevant military units) gets to thoroughly test the weapons system over some protracted amount of time—in order to gain a reasonable degree of confidence as to whether the system actually performs to the agreed-upon requirements before contracts for mass production are signed. At the same time, manufacturers can use the LRIP as a production test-phase where they develop the assembly line models that would eventually be used in mass production. Therefore, the LRIP is commonly the first step in transitioning from highly customized, hand-built prototypes to the final mass-produced end product.[1] In practice, either the production capability or the weapons system itself can be unready during the LRIP phase. This can mean that systems produced during LRIP are built significantly differently both in terms of technique and cost owing to the immaturity of the production line or changes in the weapons system's design, necessitating a large degree of hand-assembly and trial-and-error typically associated with the prototyping stage. Furthermore, the cost of each LRIP system can be much greater than the final mass production unit cost, since the LRIP cost can include both the R&D and setup cost for production, although the goal is that this additional cost is spread out over future production carried out by the assembly capacity developed during LRIP.
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