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Министр обороны России провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 4 марта. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 4 марта прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу, глава военного ведомства рассказал о ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Вооруженных Силах.

"Благодаря своевременно принятым мерам нам удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию, обстановку в целом в войсках, значительно снизить число заболеваний COVID-19. За последние четыре месяца количество выписанных существенно превышает число инфицированных, тех, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция", – сообщил министр обороны.

По информации Сергея Шойгу, сейчас в военно-медицинских организациях на стационарном лечении находится менее 400 военнослужащих. Все медицинские учреждения Министерства обороны работают в обычном режиме. Продолжается плановая вакцинация личного состава. На сегодняшний день привито более 360 тыс. военнослужащих.

"Отдельно хочу остановиться на образовательных организациях Министерства обороны. Положение дел, связанное с заболеваемостью ковидом, там удовлетворительное. Инфицировано всего шесть курсантов и один слушатель, – сообщил глава военного ведомства. – Обучение проводится в очном формате, в том числе по программам дополнительного профессионального образования. Возобновлены увольнения обучающихся".

Кроме того, активно идет вакцинация постоянного состава учебных заведений, слушателей и курсантов вузов, добавил министр обороны. На данный момент привито более 50 тыс. человек.

"Мною принято решение провести весенние каникулы в довузовских образовательных организациях в соответствии с календарным планом на учебный год", – заявил глава военного ведомства.

В продолжение темы Сергей Шойгу напомнил, что 1 апреля начинается весенний призыв на военную службу. В Вооруженные Силы планируется направить 122 тыс. человек.

Как сообщил министр обороны, в 2020 году органы военного управления и военные комиссариаты приняли беспрецедентные меры, которые позволили качественно провести призывную кампанию и укомплектовать войска в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Военные комиссариаты были укомплектованы необходимым медицинским имуществом.

В пунктах сбора, приема и отправки личного состава, имущества, соблюдался строгий масочный контроль, проводилась усиленная дезинфекция. Призывникам выдавались средства индивидуальной защиты. По прибытии в воинские части все новобранцы проходили двухнедельный карантин.

"Накопленный опыт необходимо использовать и в этом году. Требую от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести вакцинацию сотрудников военных комиссариатов, участвующих в мероприятиях призыва. К этой работе допускать только тех, кто прошел вакцинацию и имеет антитела к COVID-19", – дал указание глава военного ведомства.

Помимо этого, Сергей Шойгу поставил задачу военным комиссариатам организовать дистанционное изучение призывников, осуществлять психологический отбор в соответствии с новыми методиками и рекомендациями (2021 года).

"Обращаю внимание всех должностных лиц на необходимость обеспечить качественное комплектование войск военнослужащими по призыву", – добавил глава военного ведомства. <…>.

В начале тематической части селекторного совещания генерал армии Сергей Шойгу предложил рассмотреть ход выполнения государственных заданий акционерным обществом "Объединенная судостроительная корпорация", которое занимается строительством и модернизацией кораблей и судов в интересах Военно-морского флота.

"Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, в прошлом году введены в состав ВМФ две подводные лодки, включая атомный стратегический крейсер "Князь Владимир", семь надводных кораблей и судов. Завершен заводской ремонт двух боевых кораблей и одного судна, – сообщил министр обороны. – Практически в полном объеме выполнено сервисное обслуживание кораблей ВМФ, что позволило решать поставленные задачи во всех районах Мирового океана".

В этом году Объединенная судостроительная корпорация, по информации Сергея Шойгу, продолжит работу по созданию современных подводных лодок и кораблей, в том числе и дальней морской зоны.

Затем на обсуждение был вынесен вопрос выполнения опытно-конструкторской работы "Армата". Созданные на ее основе боевые машины занимают лидирующие позиции в соответствующих рейтингах.

В настоящее время проходят государственные испытания опытных образцов.

"В 2022 году планируется поставка в войска опытно-промышленной партии танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16", – сказал глава военного ведомства.

Третий вопрос повестки селекторного совещания касался утилизации вооружения, военной и специальной техники.

"В соответствии с государственным оборонным заказом на 2020 год было заключено 59 контрактов на передачу предприятиям промышленности имущества, не имеющего перспектив дальнейшего применения в Вооруженных Силах. В результате в федеральный бюджет поступили денежные средства на сумму 1 млрд. 680 млн. рублей", – сообщил министр обороны.

Кроме этого, велась работа по освобождению территорий воинских частей от непригодного военного имущества. В общей сложности вывезено более 242 тыс. тонн металлолома, что на 62% больше, чем в 2019 году.

По итогам утилизации вооружения и военной техники в доход государства было перечислено 6,5 млрд. рублей.

"Уважаемые коллеги! Сегодняшнее совещание проходит в преддверии 8 Марта. Хотел бы искренне поздравить наших прекрасных женщин с этим замечательным праздником, праздником весны, – сказал Сергей Шойгу – Сегодня в рядах Вооруженных Сил проходят службу почти 40 тыс. женщин. Из них свыше 4 тыс. носят офицерские погоны".

Глава военного ведомства отметил, что женщины-военнослужащие достойно переносят тяготы и лишения армейской жизни, при этом добиваются значительных успехов.

Только в прошлом году 302 из них получили государственные награды, в том числе 31 боевую. Почти 9 тыс. отмечены ведомственными наградами.

"Дорогие женщины! От имени руководства Министерства обороны благодарю вас за профессионализм, целеустремленность и исполнительность. Желаю вам здоровья, радости, весеннего настроения, любви и внимания мужчин не только 8 марта, но и в повседневной жизни", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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