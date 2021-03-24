За «Терминатором» придет «Армата»

COVID-19 не повлиял на сроки поступления в войска новой техники и вооружения

В 2020 году некоторыми экспертами высказывалось мнение, что в связи с COVID-19 могут быть значительно сдвинуты сроки поступления в войска серийных образцов нового вооружения, о котором ранее говорилось с высоких трибун. В частности, речь шла о задержке поставок новых бронемашин на платформе «Армата». В том числе танков Т-14 в связи с очень высокой стоимостью их производства и необходимостью доработки некоторых узлов. Мол, танк опередил время и может пока подождать своего часа. Но на недавнем селекторном совещании, которое министр обороны Сергей Шойгу провел 4 марта 2021 года, стало известно, что поставки идут по плану.

Об этом сообщил сам министр обороны, который, как известно, слов на ветер не бросает. «В 2022 году планируется поставка в войска опытно-промышленной партии танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16», – сказал он.

Не является секретом и то, что в настоящее время все еще проходят государственные испытания опытные образцы техники на платформе «Армата». Но это вполне оправданно, поскольку машина действительно опередила свое время и лучше довести ее до полной кондиции в цехах завода, чем потом исправлять недоработки в воинских частях или что еще хуже – в боевой обстановке. Уже сейчас, по словам Шойгу, созданные на базе универсальной платформы боевые машины занимают лидирующие позиции в соответствующих рейтингах. Во всяком случае на Западе пока не создано ничего похожего.

Подобная работа продолжается и над совершенствованием других моделей бронетанковой техники и вооружения. Например, Уралвагонзавод (входит в Ростех) недавно отправил модернизированные танки в войска. Речь о партии Т-90М «Прорыв».

“ АО «Концерн «Уралвагонзавод» недавно впервые показал за рубежом перспективный танк Т-14 и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ). Они были представлены в экспозиции концерна на IDEX 2021 ”

Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Это на сегодня самая совершенная машина в семействе Т-90 и наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя благодаря наличию всеракурсной защиты, современной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести. Танк Т-90М по боевой эффективности значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества, такие как исключительная надежность и минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации.

В частности, Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-мм пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемых ракет, способных поражать бронированные цели на дальности до пяти километров. Значительно повышена защищенность машины, увеличен внутренний объем, что позволило разместить вновь вводимое оборудование и улучшить условия работы экипажа.

Высокие скоростные характеристики Т-90М, топливную экономичность и запас хода, в том числе при экстремально высоких температурах окружающего воздуха, обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил производства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».

Сочетание названных боевых и технических показателей позволяет экипажу танка Т-90М эффективно вести боевые действия в любое время суток в различных климатических условиях и добиваться успеха в противостоянии с самыми современными видами оружия.

Беспощадный «Терминатор»

АО «560 БТРЗ» (560-й Бронетанковый ремонтный завод в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод») в рамках выполнения гособоронзаказа произвел отгрузку партии капитально отремонтированных БМП-2 для Минобороны РФ. Ремонт выполнен в объеме, установленном техническими условиями. На машинах полностью заменена вся бортовая электроника, системы связи и навигации. Сделан капремонт силовых агрегатов и трансмиссии. Часть запасных частей произведена силами предприятия.

Боевые машины прошли все виды испытаний, включая ходовые и огневые. Техника принята представителями военной приемки и отправлена в войска для использования по назначению.

В соответствии с ранее намеченными планами идет поставка в войска и боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которая зарекомендовала себя достаточно хорошо. Например, в Центральном военном округе прошла первая штатная стрельба из БМПТ «Терминатор». Это событие состоялось на полигоне гвардейской танковой дивизии ЦВО в Челябинской области.

Стрельба комплексом штатного вооружения БМПТ, включающего в себя две 30-мм автоматические пушки 2А42, 7,62-мм танковый пулемет Калашникова и автоматические гранатометы АГ-17Д, состоялась на специально подготовленном участке полигона с обновленной мишенной обстановкой. В ходе опытного применения, которое стартовало 1 декабря 2020 года, экипажи провели серию занятий по вождению, технической и огневой подготовке.

Следующим этапом эксперимента по освоению БМПТ «Терминатор» станет ее применение в боевых порядках танковых подразделений со стрельбой в различной тактической обстановке.

Фото: ytimg.com

Партия из восьми БМПТ «Терминатор» поставлена в уральскую танковую дивизию в декабре 2020 года для опытной эксплуатации и освоения военнослужащими. Но, повторим, уже показала себя с самой лучшей стороны.

«Терминатор» – многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность, она способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

Танки Т-14, боевые машины пехоты Т-15, бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16, БМПТ «Терминатор» – это сегодня вершина отечественной научно-технической мысли и неудивительно, что российский ОПК сможет заработать на поставках некоторых из них за рубеж. Например, АО «Концерн «Уралвагонзавод» недавно впервые показало за рубежом два новых изделия: перспективный танк Т-14 и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ). Они были представлены в экспозиции концерна на IDEX 2021 – Международной оборонной выставке, которая прошла в Абу-Даби с 21 по 25 февраля 2021 года.

УБИМ предназначена для инженерного обеспечения боевой работы войск в условиях огневого воздействия противника и применения им оружия массового поражения. Новинка УВЗ объединила в себе возможности сразу трех инженерных машин: бронированной ремонтно-эвакуационной (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР).

Что касается международного дебюта Т-14 «Армата», то это единственный в мире танк, относящийся к третьему послевоенному поколению. Машина имеет высокую степень защиты, в том числе от высокоточного оружия, а наличие специальной аппаратуры позволяет ее интегрировать в автоматическую систему управления тактическим звеном. Танк уже прошел испытания в беспилотном режиме.

Интересно, что в линейке продукции завода были самый современный танк Т-90МС, модернизированный танк Т-72, БМПТ «Терминатор». Экспозиция включала также тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, самоходную гаубицу 2С19М1-155 калибром 155 миллиметров, различные дистанционно управляемые боевые модули с пулеметно-пушечным вооружением в калибре от 7,62 до 57 миллиметров. Представляемая УВЗ продукция традиционно вызывает интерес и пользуется спросом на международном рынке вооружения.

Срыва ГОЗ не будет

На селекторном совещании Шойгу поинтересовался и ходом выполнения гособоронзаказа. В частности, заслушал доклад руководства Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) о ходе выполнения предприятиями корпорации ГОЗ по поставкам флоту военных кораблей, подлодок и судов обеспечения. В 2021-м ОСК продолжает работу по созданию современных подводных лодок и кораблей, в том числе дальней морской зоны. Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, в прошлом году введены в состав ВМФ две подводные лодки, включая атомный стратегический крейсер «Князь Владимир», семь надводных кораблей и судов.

«Завершен заводской ремонт двух боевых кораблей и одного судна. Практически в полном объеме выполнено сервисное обслуживание кораблей ВМФ, что позволило решить поставленные задачи во всех районах Мирового океана», – отметил глава военного ведомства.

Конечно, есть и проблемы. Были они, например, у предприятия «Севмаш». Но по докладам с мест, сегодня проблемы устранены. В частности, сняты замечания по головной многоцелевой атомной подлодке проекта 885М «Казань». Субмарина практичеки готова к передаче в боевой состав флота.

Не хуже обстоит дело у авиастроителей, которым Шойгу в 2021-м поставил задачу выйти на производство 10 самолетов Ил-76МД-90А в год. Перед этим проверил работу авиационного предприятия «Авистар-СП» в Ульяновске, где определил круг первоочередных задач по этому самолету.

«В 2020 году мы получили три самолета, в планах на 2021-й – пять машин. Необходимо выйти в дальнейшем на уровень10 самолетов в год», – сказал министр в ходе работы на предприятии. А на селекторном совещании 4 марта вернулся к вопросу, отметив: «Задача непростая, послушаем, как она будет решаться». Речь не только о наращивании выпуска новых самолетов, но и об их модернизации. К 2030 году необходимо будет выпускать уже 20 самолетов Ил-76МД-90А в год, а их парк (новых и модернизированных) должен превысить 250 машин.

Кроме того, в 2020 году были отремонтированы шесть таких гигантов, как самолеты Ан-124 «Руслан», кстати нами уже поднимался острый вопрос с их ремонтом («ВПК», № 9, 2020), поскольку в строю на тот момент оставалось всего несколько таких полностью исправных машин. Главе военного ведомства продемонстрировали проведение технического обслуживания самолетов Ил-76МД-90 и Ту-214-300-100 на летно-испытательной станции аэродрома Ульяновск-Восточный, цеха окончательной сборки самолетов Ил-76МД-90А, Ту-204, поточную линию сборки. Министр детально осмотрел один из новых самолетов Ил-76МД-90А, поинтересовался мнением летчиков о самолете. Обсуждались вопросы выполнения госконтрактов по программам Ил-76МД-90А и Ан-124, определены первоочередные меры по решению других актуальных вопросов, например по возобновлению производства самолетов Ан-124.

«Авиастар-СП» сегодня – одно из самых современных предприятий авиационной отрасли, оснащенное высококачественным оборудованием. Завод специализируется на производстве тяжелых транспортных, пассажирских и грузовых самолетов. Предприятие также осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиатехники. Кроме того, на нем осваивается производство легкого транспортного самолета Ил-112В.

И последнее. Как известно, при заключении с предприятиями договоров на производство техники подразумеваются и долгосрочные контракты полного жизненного цикла. Это означает, что предприятие следит за судьбой своего изделия на протяжении всего срока его эксплуатации, вплоть до утилизации. Например, по итогам проведенных в 2020 году работ по утилизации непригодных к дальнейшему использованию вооружения, военной и специальной техники в федеральный бюджет поступило 6,5 миллиарда рублей. И эта работа будет продолжена.

Министр уточнил, что в соответствии с гособоронзаказом на 2020 год подписано 59 контрактов на передачу предприятиям промышленности имущества, не имеющего перспектив дальнейшего применения в Вооруженных силах. Конкретно по этому направлению в федеральный бюджет поступили денежные средства на сумму 1,68 миллиарда рублей.

Кроме этого, велась работа по освобождению территорий воинских частей от непригодного военного имущества. В общей сложности вывезено более двухсот сорока двух тысяч тонн металлолома, что на 62 процента больше, чем в 2019 году. И это тоже вклад в боевую готовность войск.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (873) за 23 марта 2021 года