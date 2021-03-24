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Военно-промышленный курьер

За «Терминатором» придет «Армата»

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Источник изображения: Фото: dfnc.ru

COVID-19 не повлиял на сроки поступления в войска новой техники и вооружения

В 2020 году некоторыми экспертами высказывалось мнение, что в связи с COVID-19 могут быть значительно сдвинуты сроки поступления в войска серийных образцов нового вооружения, о котором ранее говорилось с высоких трибун. В частности, речь шла о задержке поставок новых бронемашин на платформе «Армата». В том числе танков Т-14 в связи с очень высокой стоимостью их производства и необходимостью доработки некоторых узлов. Мол, танк опередил время и может пока подождать своего часа. Но на недавнем селекторном совещании, которое министр обороны Сергей Шойгу провел 4 марта 2021 года, стало известно, что поставки идут по плану.

Об этом сообщил сам министр обороны, который, как известно, слов на ветер не бросает. «В 2022 году планируется поставка в войска опытно-промышленной партии танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16», – сказал он.

Не является секретом и то, что в настоящее время все еще проходят государственные испытания опытные образцы техники на платформе «Армата». Но это вполне оправданно, поскольку машина действительно опередила свое время и лучше довести ее до полной кондиции в цехах завода, чем потом исправлять недоработки в воинских частях или что еще хуже – в боевой обстановке. Уже сейчас, по словам Шойгу, созданные на базе универсальной платформы боевые машины занимают лидирующие позиции в соответствующих рейтингах. Во всяком случае на Западе пока не создано ничего похожего.

Подобная работа продолжается и над совершенствованием других моделей бронетанковой техники и вооружения. Например, Уралвагонзавод (входит в Ростех) недавно отправил модернизированные танки в войска. Речь о партии Т-90М «Прорыв».

“ АО «Концерн «Уралвагонзавод» недавно впервые показал за рубежом перспективный танк Т-14 и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ). Они были представлены в экспозиции концерна на IDEX 2021 ”

Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Это на сегодня самая совершенная машина в семействе Т-90 и наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя благодаря наличию всеракурсной защиты, современной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести. Танк Т-90М по боевой эффективности значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества, такие как исключительная надежность и минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации.

В частности, Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-мм пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемых ракет, способных поражать бронированные цели на дальности до пяти километров. Значительно повышена защищенность машины, увеличен внутренний объем, что позволило разместить вновь вводимое оборудование и улучшить условия работы экипажа.

Высокие скоростные характеристики Т-90М, топливную экономичность и запас хода, в том числе при экстремально высоких температурах окружающего воздуха, обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил производства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».

Сочетание названных боевых и технических показателей позволяет экипажу танка Т-90М эффективно вести боевые действия в любое время суток в различных климатических условиях и добиваться успеха в противостоянии с самыми современными видами оружия.

Беспощадный «Терминатор»

АО «560 БТРЗ» (560-й Бронетанковый ремонтный завод в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод») в рамках выполнения гособоронзаказа произвел отгрузку партии капитально отремонтированных БМП-2 для Минобороны РФ. Ремонт выполнен в объеме, установленном техническими условиями. На машинах полностью заменена вся бортовая электроника, системы связи и навигации. Сделан капремонт силовых агрегатов и трансмиссии. Часть запасных частей произведена силами предприятия.

Боевые машины прошли все виды испытаний, включая ходовые и огневые. Техника принята представителями военной приемки и отправлена в войска для использования по назначению.

В соответствии с ранее намеченными планами идет поставка в войска и боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которая зарекомендовала себя достаточно хорошо. Например, в Центральном военном округе прошла первая штатная стрельба из БМПТ «Терминатор». Это событие состоялось на полигоне гвардейской танковой дивизии ЦВО в Челябинской области.

Стрельба комплексом штатного вооружения БМПТ, включающего в себя две 30-мм автоматические пушки 2А42, 7,62-мм танковый пулемет Калашникова и автоматические гранатометы АГ-17Д, состоялась на специально подготовленном участке полигона с обновленной мишенной обстановкой. В ходе опытного применения, которое стартовало 1 декабря 2020 года, экипажи провели серию занятий по вождению, технической и огневой подготовке.

Следующим этапом эксперимента по освоению БМПТ «Терминатор» станет ее применение в боевых порядках танковых подразделений со стрельбой в различной тактической обстановке.

Фото: ytimg.com

Партия из восьми БМПТ «Терминатор» поставлена в уральскую танковую дивизию в декабре 2020 года для опытной эксплуатации и освоения военнослужащими. Но, повторим, уже показала себя с самой лучшей стороны.

«Терминатор» – многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность, она способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

Танки Т-14, боевые машины пехоты Т-15, бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16, БМПТ «Терминатор» – это сегодня вершина отечественной научно-технической мысли и неудивительно, что российский ОПК сможет заработать на поставках некоторых из них за рубеж. Например, АО «Концерн «Уралвагонзавод» недавно впервые показало за рубежом два новых изделия: перспективный танк Т-14 и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ). Они были представлены в экспозиции концерна на IDEX 2021 – Международной оборонной выставке, которая прошла в Абу-Даби с 21 по 25 февраля 2021 года.

УБИМ предназначена для инженерного обеспечения боевой работы войск в условиях огневого воздействия противника и применения им оружия массового поражения. Новинка УВЗ объединила в себе возможности сразу трех инженерных машин: бронированной ремонтно-эвакуационной (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР).

Что касается международного дебюта Т-14 «Армата», то это единственный в мире танк, относящийся к третьему послевоенному поколению. Машина имеет высокую степень защиты, в том числе от высокоточного оружия, а наличие специальной аппаратуры позволяет ее интегрировать в автоматическую систему управления тактическим звеном. Танк уже прошел испытания в беспилотном режиме.

Интересно, что в линейке продукции завода были самый современный танк Т-90МС, модернизированный танк Т-72, БМПТ «Терминатор». Экспозиция включала также тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, самоходную гаубицу 2С19М1-155 калибром 155 миллиметров, различные дистанционно управляемые боевые модули с пулеметно-пушечным вооружением в калибре от 7,62 до 57 миллиметров. Представляемая УВЗ продукция традиционно вызывает интерес и пользуется спросом на международном рынке вооружения.

Срыва ГОЗ не будет

На селекторном совещании Шойгу поинтересовался и ходом выполнения гособоронзаказа. В частности, заслушал доклад руководства Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) о ходе выполнения предприятиями корпорации ГОЗ по поставкам флоту военных кораблей, подлодок и судов обеспечения. В 2021-м ОСК продолжает работу по созданию современных подводных лодок и кораблей, в том числе дальней морской зоны. Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, в прошлом году введены в состав ВМФ две подводные лодки, включая атомный стратегический крейсер «Князь Владимир», семь надводных кораблей и судов.

«Завершен заводской ремонт двух боевых кораблей и одного судна. Практически в полном объеме выполнено сервисное обслуживание кораблей ВМФ, что позволило решить поставленные задачи во всех районах Мирового океана», – отметил глава военного ведомства.

Конечно, есть и проблемы. Были они, например, у предприятия «Севмаш». Но по докладам с мест, сегодня проблемы устранены. В частности, сняты замечания по головной многоцелевой атомной подлодке проекта 885М «Казань». Субмарина практичеки готова к передаче в боевой состав флота.

Не хуже обстоит дело у авиастроителей, которым Шойгу в 2021-м поставил задачу выйти на производство 10 самолетов Ил-76МД-90А в год. Перед этим проверил работу авиационного предприятия «Авистар-СП» в Ульяновске, где определил круг первоочередных задач по этому самолету.

«В 2020 году мы получили три самолета, в планах на 2021-й – пять машин. Необходимо выйти в дальнейшем на уровень10 самолетов в год», – сказал министр в ходе работы на предприятии. А на селекторном совещании 4 марта вернулся к вопросу, отметив: «Задача непростая, послушаем, как она будет решаться». Речь не только о наращивании выпуска новых самолетов, но и об их модернизации. К 2030 году необходимо будет выпускать уже 20 самолетов Ил-76МД-90А в год, а их парк (новых и модернизированных) должен превысить 250 машин.

Кроме того, в 2020 году были отремонтированы шесть таких гигантов, как самолеты Ан-124 «Руслан», кстати нами уже поднимался острый вопрос с их ремонтом («ВПК», № 9, 2020), поскольку в строю на тот момент оставалось всего несколько таких полностью исправных машин. Главе военного ведомства продемонстрировали проведение технического обслуживания самолетов Ил-76МД-90 и Ту-214-300-100 на летно-испытательной станции аэродрома Ульяновск-Восточный, цеха окончательной сборки самолетов Ил-76МД-90А, Ту-204, поточную линию сборки. Министр детально осмотрел один из новых самолетов Ил-76МД-90А, поинтересовался мнением летчиков о самолете. Обсуждались вопросы выполнения госконтрактов по программам Ил-76МД-90А и Ан-124, определены первоочередные меры по решению других актуальных вопросов, например по возобновлению производства самолетов Ан-124.

«Авиастар-СП» сегодня – одно из самых современных предприятий авиационной отрасли, оснащенное высококачественным оборудованием. Завод специализируется на производстве тяжелых транспортных, пассажирских и грузовых самолетов. Предприятие также осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиатехники. Кроме того, на нем осваивается производство легкого транспортного самолета Ил-112В.

И последнее. Как известно, при заключении с предприятиями договоров на производство техники подразумеваются и долгосрочные контракты полного жизненного цикла. Это означает, что предприятие следит за судьбой своего изделия на протяжении всего срока его эксплуатации, вплоть до утилизации. Например, по итогам проведенных в 2020 году работ по утилизации непригодных к дальнейшему использованию вооружения, военной и специальной техники в федеральный бюджет поступило 6,5 миллиарда рублей. И эта работа будет продолжена.

Министр уточнил, что в соответствии с гособоронзаказом на 2020 год подписано 59 контрактов на передачу предприятиям промышленности имущества, не имеющего перспектив дальнейшего применения в Вооруженных силах. Конкретно по этому направлению в федеральный бюджет поступили денежные средства на сумму 1,68 миллиарда рублей.

Кроме этого, велась работа по освобождению территорий воинских частей от непригодного военного имущества. В общей сложности вывезено более двухсот сорока двух тысяч тонн металлолома, что на 62 процента больше, чем в 2019 году. И это тоже вклад в боевую готовность войск.


Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (873) за 23 марта 2021 года

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3 комментария
№1
24.03.2021 14:36
Цитата, q
Об этом сообщил сам министр обороны, который, как известно, слов на ветер не бросает. «В 2022 году планируется поставка в войска опытно-промышленной партии танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16», – сказал он.
     Ню-ню, дядька!  Как говорила моя племянница, посмотрим... Такие обещания мы уже слышали и  не раз... Но, похоже, к этому сроку уже будет новый МО, который получит от старого три конверта, если не посадят...
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№2
Удалено / Спам
№3
24.03.2021 17:07
Цитата, Кочколаз сообщ. №1
Но, похоже, к этому сроку уже будет новый МО, который получит от старого три конверта, если не посадят...
Ой да ладно вам, лучше МО уже вряд ли будет.

Так последовательно никто армией со времен Д.Ф.Устинова не занимался.
Просто объективно экономика не соответствует потенциальным возможностям все образцы построить в желательных количествах.

Да и потом сложность ВВТ выросла настолько, что 10 лет не срок для испытания и излечения "децких болезней".
Это раньше цикла в 5 лет хватало почти на все. Сейчас уже так не будет.

Так что и правильно сделали, что сырые образцы не начали широкой серией штамповать, лишь бы было,  в стиле даем стране к ХХХХ парт.съезду....
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