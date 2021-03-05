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Naked Science

Опубликовано видео стрельбы истребителя Су-57 из встроенной пушки

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: youtube

Новый российский истребитель пятого поколения испытали стрельбой из пушки. Ранее Воздушно-космические силы получили первый серийный самолет.

Дата и место проведения испытаний, показанных на видеозаписи, неизвестны: сначала восьмисекундное видео появилось в Telegram, а затем его разместили на YouTube.

Как можно видеть, неокрашенный Су-57 ведет огонь из улучшенной 30-миллиметровой пушки ГШ-30-1, также известной как 9-А-4071К. Первые ее испытания, по данным из открытых источников, провели в 2014 году. Одноствольное орудие размещено в правой передней части фюзеляжа самолета.

Су-57 / ©youtube

Напомним, детально рассмотреть первый (фактически второй) серийный истребитель Су-57 мы могли в декабре прошлого года, когда машину передавали Воздушно-космическим силам. Всего по контракту от 2019 года военным должны передать 76 серийных истребителей.

Серийный Су-57

Источник изображения: Светлана Балаева

Сейчас Су-57 испытывают с разными комплексами вооружений. Одним из наиболее значимых событий в этом плане стали тесты перспективной гиперзвуковой системы. Ракеты будут компактными, с возможностью размещения внутри фюзеляжа Су-57.

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Страны
Россия
Продукция
ГШ-30
ПАК ФА
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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