В России представили проект крупного ударного беспилотника

Российские инженеры работают над перспективным БПЛА АР-10 «Аргумент», выполненным на основе учебно-тренировочного самолета СР-10.

Над перспективным ударным беспилотным летательным аппаратом трудятся специалисты ООО «Конструкторское бюро “‎Современные авиационные технологии “‎», создававшие учебный самолет СР-10.

БПЛА довольно крупный: его длина составляет 9,7 метра, а размах крыла — 8,4 метра. Максимальная взлетная масса АР-10 — 3850 килограммов, крейсерская скорость должна составлять до 800 километров в час. На внутренней подвеске можно разместить ракету класса «воздух — поверхность» Х-38.

Самолет СР-10, который хотят использовать в качестве базы для нового летательного аппарата, совершил первый полет 25 декабря 2015 года. На сегодня построили один летный прототип.

АР-10 Источник изображения: ООО «Конструкторское бюро “‎Современные авиационные технологии “‎»

Напомним, сейчас российская армия получает новый разведывательно-ударный беспилотный комплекс «Орион». Кадры боевого применения аппарата в Сирии мы могли видеть относительно недавно. Более детально ознакомиться с возможностями «Ориона» вы можете в нашем новом материале.

Отметим также, что сейчас в России активно работают над тяжелым ударным БПЛА «Охотник». Предполагается, что он сможет решать широкий круг задач.