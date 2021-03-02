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Naked Science

В России представили проект крупного ударного беспилотника

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АР-10
АР-10.
Источник изображения: ООО«Конструкторское бюро “‎Современные авиационные технологии “‎»

Российские инженеры работают над перспективным БПЛА АР-10 «Аргумент», выполненным на основе учебно-тренировочного самолета СР-10.

Над перспективным ударным беспилотным летательным аппаратом трудятся специалисты ООО «Конструкторское бюро “‎Современные авиационные технологии “‎», создававшие учебный самолет СР-10.

БПЛА довольно крупный: его длина составляет 9,7 метра, а размах крыла — 8,4 метра. Максимальная взлетная масса АР-10 — 3850 килограммов, крейсерская скорость должна составлять до 800 километров в час. На внутренней подвеске можно разместить ракету класса «воздух — поверхность» Х-38.

Самолет СР-10, который хотят использовать в качестве базы для нового летательного аппарата, совершил первый полет 25 декабря 2015 года. На сегодня построили один летный прототип.

АР-10

Источник изображения: ООО «Конструкторское бюро “‎Современные авиационные технологии “‎»

Напомним, сейчас российская армия получает новый разведывательно-ударный беспилотный комплекс «Орион». Кадры боевого применения аппарата в Сирии мы могли видеть относительно недавно. Более детально ознакомиться с возможностями «Ориона» вы можете в нашем новом материале.

Отметим также, что сейчас в России активно работают над тяжелым ударным БПЛА «Охотник». Предполагается, что он сможет решать широкий круг задач.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Охотник-У
СР-10
Х-38
Проекты
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Военные учения
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