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Российская «Армата» впервые обошлась без экипажа

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Т-14 «Армата»
Т-14 «Армата».
Источник изображения: Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российский танк Т-14 «Армата» впервые обошелся без экипажа, самостоятельно найдя необходимые цели на поле боя, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства добавил, что для этого использовалась система управления огнем (СУО), имеющая «цифровой каталог с сигнатурами типовых целей поля боя, включая танки, БМП, вертолеты и так далее».

«Элементы искусственного интеллекта позволяют бортовым вычислительным средствам машины самостоятельно искать цели на фоне сложной подстилающей поверхности, распознавать их, в том числе, по видимой из-за укрытия части объекта, проводить селекцию по приоритету и брать на сопровождение», — сказал источник.

Собеседник отметил, что решение о нанесении удара по-прежнему принимает командир танка.

В феврале индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что Т-14 «Армата» «не будет выпускаться серийно в беспилотном варианте и скорее используется для обкатки соответствующих технологий».

В том же месяце РИА Новости, ссылаясь на Рособоронэкспорт, сообщило, что на T-14 «Армата» «оформлен рекламный паспорт».

В июле 2020 года агентство сообщило, что данный российский танк в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа.

В июле 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что вооруженные силы страны не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
РОЭ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
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