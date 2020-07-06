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Российский танк «Армата» отработал беспилотный режим работы

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Источник изображения: Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский танк на тяжелой гусеничной платформе T-14 «Армата» в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко считает, что уникальность беспилотного варианта танка заключается в наличии открытой цифровой архитектуры. Именно она, по его словам, создает «основу для роботизации бронетехники».

Ранее поступили сообщения о том, что Индия проявила интерес к покупке российских танков на базе платформы «Армата». На данный момент российские специалисты решают, какие элементы оборудования новейшей машины могут быть отправлены на экспорт.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009-2015 годах. Контракт Минобороны и «Уралвагонзавода» предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021 года 132 машин, созданных на базе платформы «Армата» (танка Т-14, БМП Т-15 и БРЭМ Т-16).

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