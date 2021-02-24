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Раскрыто будущее российской беспилотной Т-14 «Армата»

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Т-14 «Армата»
Т-14 «Армата».
Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Нвости

Российский танк Т-14 «Армата» «не будет выпускаться серийно в беспилотном варианте и скорее используется для обкатки соответствующих технологий». Соответствующее будущее боевой машины «Известиям» раскрыл индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Руководитель отметил, что «это хорошо демонстрирует высоту планки, которую мы себе поставили». «С учетом того, что в данной боевой машине реализованы беспрецедентные конструкторские решения, путь от чертежа до принятия на вооружение не может быть коротким», — сказал индустриальный директор.

Оздоев добавил, что Т-14 «Армата» отличается не только «хорошей защищенностью и огневой мощью», но и своим «интеллектом, то есть «высоким уровнем автоматизации, который дает экипажу больше возможностей на поле боя».

В феврале РИА Новости, ссылаясь на Рособоронэкспорт, сообщило, что на T-14 «Армата» «оформлен рекламный паспорт».

В июле 2020 года агентство сообщило, что данный российский танк в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа.

В июле 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что вооруженные силы страны не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.


Иван Потапов

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Россия
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2020-й год
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