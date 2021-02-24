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Интерфакс-АВН

В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка дальней авиации прошли учения по эвакуации терпящих бедствие экипажей

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Самолет АН-12
Самолет АН-12.
Источник изображения: © Flickr / mikhail_serbin

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Учения по спасению летчиков условно потерпевшего аварию самолета дальней авиации прошли на побережье Баренцева моря в Мурманской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка дальней авиации прошли учения по эвакуации экипажей, терпящих бедствие. По сценарию тренировки условное воздушное судно потерпело аварию в районе побережья Баренцева моря, экипаж получил команду на катапультирование, после чего оказался в незнакомой местности", - сказали в ведомстве.

Начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы соединения капитан Мурат Тхакохов сказал, что такие учения носят обязательный характер, экипажам при возникновении нештатных ситуаций "необходимо оценить окружающую местность, подать сигнал бедствия по аварийной радиостанции и обозначить свое местоположение сигнальными средствами".

В ходе тренировки радиотехнический поиск катапультировавшихся экипажей вел самолет Ан-12. После обнаружения летчиков, поисково-спасательный самолет сбросил им на парашюте контейнер с продовольствием и теплыми вещами.

Затем по полученным с Ан-12 координатам в район приземления летчиков был направлен вертолет Ми-8. Вертолетчики эвакуировали экипаж в транспортной люльке, подвешенной к Ми-8 на тросе. После прибытия на аэродром базирования, спасенные экипажи осмотрели медики.

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