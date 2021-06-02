День создания Военно-транспортной авиации России

1 июня отмечается день создания Военно-транспортной авиации (ВТА), входящей в состав Воздушно-космических сил России. Дата приурочена к моменту завершения формирования (1 июня 1931 года) опытного воздухо-десантного отряда в составе Ленинградского военного округа для обеспечения десантирования подразделений, а также перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов. Отряду придавались тяжелая бомбардировочная эскадрилья в составе 12 самолетов ТВ-1, используемых в качестве военно-транспортных, а также корпусный авиаотряд из 10 самолетов Р-5, переклассифицированных в военно-транспортные самолеты.

Изначально выброска десанта составляла главную боевую задачу для военно-транспортной авиации, наряду с этим одновременно отрабатывались вопросы перевозки войск, боевой техники и грузов по воздуху в особых условиях. В предвоенные годы ВТА получила значительный опыт высадки десантов и воздушных перевозок в ходе учений, маневров и участия в локальных войнах и конфликтах. Однако в то время военно-транспортная авиация как объединение Военно-воздушных сил еще не существовала. Отсутствовали и специализированные военно-транспортные самолеты. Для выполнения специфических задач в довоенное время и в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) применялись самолеты-бомбардировщики, пассажирские и грузовые самолеты. Они использовались для высадки воздушных десантов в тылу врага, перевозок личного состава и вооружения, эвакуации раненых и больных, снабжения партизанских отрядов. В оборонительных операциях ВТА применялась для переброски по воздуху резервных соединений сухопутных войск на угрожаемые направления. В определенных условиях она являлась единственным средством обеспечения жизнедеятельности в осажденных и блокированных городах, поддержания боеспособности находящихся в них войск.

О роли авиации, как воздушного транспорта, в годы Великой Отечественной войны свидетельствует тот факт, что для решения транспортно-десантных задач было выполнено более 1,7 миллиона самолетовылетов, что составляет свыше 31% от общего количества всех самолетовылетов.

Широкое применение нашла ВТА и в войне с Японией. За период боев в Маньчжурии ею перевезено около четырех тысяч тонн различных грузов и 10,5 тысячи человек личного состава.

В марте-апреле 1946 года была создана десантно-транспортная авиация (ДТА) – авиационное объединение в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ). В ее состав вошли пять авиационных дивизий ВВС. В 1949 году ДТА была преобразована в транспортно-десантную авиацию. В нее вошли шесть авиационно-транспортных дивизий, дислоцировавшихся в европейской части Советского Союза. Три транспортных полка ВВС и первая авиационно-транспортная дивизия ВДВ находились в непосредственном подчинении главнокомандующего войсками Дальнего Востока. В 1955 году десантно-транспортная авиация была выведена из состава ВДВ и преобразована в род ВВС с непосредственным подчинением Главнокомандующему ВВС, получив наименование ВТА.

В 1950-е годы были разработаны специальные военно-транспортные самолеты Ан-8 и Ан-12, которые в конце 1958 года поступили на вооружение соединений и частей ВТА. Новые самолеты с турбовинтовыми двигателями и грузовыми люками в хвостовой части, открывающимися в полете, обладали грузоподъемность в три-пять раз большей, чем у самолетов первого поколения, и были оснащены более совершенным прицельно-навигационным, десантно-транспортным оборудованием и средствами межсамолетной навигации. В результате военно-транспортная авиация стала всепогодной, способной десантировать парашютным способом соединения и части ВДВ со штатной техникой и вооружением в боевых порядках, перевозить тяжелую технику и вооружение других видов Вооруженных сил.

В 1967 году парк ВТА пополнился самолетами Ан-22 "Антей", позволившими решить проблему авиатранспортабельности боевой техники сухопутных войск на 100%. В 1974 году на вооружение ВТА поступил первый отечественный военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями Ил-76, ставший к середине 1980-х годов основным самолетом военно-транспортной авиации. Эта универсальная машина долгое время обеспечивала выполнение всех основных задач ВТА. В 1987 году тяжелый дальний самолет Ан-124 "Руслан" существенно расширил возможности ВТА по стратегическим перевозкам тяжелой крупногабаритной техники и грузов.

После распада СССР часть сил ВТА на территории Украины, Белоруссии и Узбекистана перешла под их юрисдикцию. ВТА РФ унаследовала авиационный парк, аэродромную сеть, авиационные заводы, находившиеся на территории РСФСР.

В 1998 году российские части и соединения ВТА были сведены в 61-ю воздушную армию Верховного главного командования (стратегического назначения). В 2009 году на ее основе была сформирована военно-транспортная авиация Вооруженных сил России.

В настоящее время Военно-транспортная авиация является средством Верховного Главного командования Вооруженными силами Российской Федерации. Она предназначена для решения стратегических (оперативно-стратегических), оперативных и оперативно-тактических задач на театрах военных действий (стратегических направлениях).

Включает авиационные базы, части и подразделения специальных войск.

На вооружении соединений и частей ВТА состоят военно-транспортные самолеты Ил-76МД, Ан-26, Ан-22, Ан-124, Ан-12ПП, транспортные вертолеты Ми-8МТВ и другие. Всего в составе ВТА эксплуатируются 12 типов воздушных судов.

Командующий военно-транспортной авиацией – генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Основными задачами соединений и частей ВТА являются: десантирование частей (подразделений) Воздушно-десантных войск из состава оперативных (оперативно-тактических) воздушных десантов; доставка вооружения, боеприпасов и материальных средств войскам, действующим в тылу противника; обеспечение маневра авиационных соединений и частей; перевозка войск, вооружения, боеприпасов и материальных средств; эвакуация раненых и больных, участие в миротворческих операциях. Часть сил ВТА может привлекаться к выполнению специальных задач.

Военно-транспортной авиацией накоплен богатейший опыт выполнения практических задач в интересах государства. Она участвовала в большинстве локальных войн и вооруженных конфликтов, как на постсоветском пространстве, так и в других регионах мира.

ВТА неоднократно доказывала свою значительную роль при срочной доставке миротворческих сил в районы межнациональных конфликтов и проведения миротворческих операций по планам СНГ и ООН.

В 2015 году военно-транспортная авиация хорошо проявила себя при организации боевой работы российской группировки в Сирии и доставки населению страны гуманитарных грузов.

Специфические особенности объединения определяют возможности практического применения ВТА и в мирное время при ликвидации различных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Экипажи ВТА участвовали в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986), землетрясений на Курилах (1994), Сахалине (1995) и др. Военно-транспортная авиация принимает участие в тушении лесных пожаров.

Она привлекается также для решения задач гуманитарного характера. Это неоднократно было доказано в советское время и в наши дни. Так, с конца марта 2020 года в рамках борьбы с коронавирусом самолеты ВТА оперативно доставляли медицинское оборудование в Италию, США и Сербию.

Сегодня оснащение самолетов военно-транспортной авиации позволяет им летать в любую точку мира. Экипажи ВТА в 2015 году впервые совершили посадки на арктический аэродром – на аэродром сезонной годности со снеговым покрытием на острове Земля Александры архипелага Земля Франца Иосифа.

Так как слаженная работа военно-транспортной авиации и высокая готовность авиапарка во многом определяют мобильность войск и возможность их быстрой переброски на большие расстояния, поэтому с 2014 года в России была запущена программа ее переоснащения: проводится ремонт стоящего на вооружении парка, поставляются новые машины. В 2021 году должны завершится государственные испытания легкого транспортника Ил-112В. Возобновлено производство на новой технологической основе Ил-76, серийный самолет получил наименование Ил-76МД-90А.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)

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