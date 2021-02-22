Подписан контракт на поставку установочной партии беспилотных летательных аппаратов «Альтиус-РУ»

Как сообщило 20 февраля 2021 года информационное агентство "Татар-информ", имеющий производство в Казани Уральский завод гражданской авиации подписал Государственный контракт на поставку Министерству обороны Российской Федерации установочной партии тяжелых беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полёта "Альтиус-РУ". Об этом сообщается в материалах заседания коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Опытный образец тяжелого беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта (бортовой номер "861") по НИР "Альтиус-У", реализованной АО "Уральский завод гражданской авиации", август 2019 года (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

"В рамках реализации государственного контракта на ОКР "Альтиус-РУ" по разработке БЛА обособленным подразделением № 2 АО "Уральский завод гражданской авиации" в г. Казани успешно проведена защита и закрытие этапа "Технический проект". Подписан государственный контракт на изготовление и поставку установочной партии БЛА", - отмечается в документах.

Со стороны bmpd напомним, что, как сообщалось, АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) в декабре 2019 года получило контракт Министерства обороны России "на выполнение ОКР "Альтиус-РУ" по созданию разведывательно-ударного комплекса с БЛА большой продолжительности полета нового поколения, оснащенного комплексом средств спутниковой связи, элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами", как заявил заместитель Министра обороны России Алексей Криворучко. По неофициальной информации, стоимость контракта составляла более 7 млрд рублей.

При этом было сообщено, что "Альтиус-РУ" - окончательный облик БЛА созданный в результате разработок и испытаний ряда прототипов по теме "Альтиус". Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток. Масса аппарата порядка шести тонн. Особенностями комплекса являются применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.

Разработка тяжелого беспилотного летательного аппарата тяжелого класса "Альтаир" в классе взлетного веса (изначально) 5000 кг велась АО "НПО ОКБ имени М.П. Симонова" (до мая 2014 года - ОКБ "Сокол", Казань) по контракту от октября 2011 года с Министерством обороны России на сумму 1,035 млрд рублей в рамках НИР "Альтиус-М". Строительство аппаратов осуществляется на АО "КАПО-Композит", созданном на основе одного из цехов Казанского авиационного завода. Полноценные летные испытания первого прототипа-демонстратора БЛА "Альтаир" (бортовой номер "01"), построенного в 2014 году по контракту на НИР, были начаты в июле 2016 года.

В ноябре 2014 года НПО ОКБ имени М.П. Симонова получило государственный контракт стоимостью 3,6 млрд рублей на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) "Альтиус-О", согласно которому бюро к февралю 2017 года должно было изготовить два летных опытных образца БЛА и сдать их в ноябре 2018 года. В мае 2017 года был продемонстрирован второй прототип БЛА "Альтаир" (с бортовым номером "02"), а в начале 2018 года были начаты летные испытания построенного по ОКР третьего образца БЛА "Альтаир" (с бортовым номером "03"), которые, по известным сведениям, велись со значительными трудностями.

После ревизии темы комиссией Министерства обороны России в конце 2018 года дальнейшие работы по БЛА "Альтаир" ыли переданы АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА, Екатеринбург), которое ведет их на своем специально созданном в Казани подразделении №2 на базе АО "КНПП "Вертолеты-Ми" (бывший казанский филиал №1 Московского вертолетного завода имени М.В. Миля). С новым подрядчиком Министерством обороны был заключен контракт на новую НИР "Альтиус-У". В августе 2019 года УЗГА начало летные испытания первого образца БЛА (бортовой номер "861") по теме "Альтиус-У", который, видимо, был переоборудован из одного из первых трех построенных опытных образцов (вероятно, третьего) БЛА "Альтаир". За этим в декабре 2019 года последовал упомянутый выше контракт Министерства обороны России с УЗГА на выполнение уже полноценной ОКР "Альтиус-РУ".

Следует отметить, что в настоящее время владельцем крупнейших пакетов акций и АО "НПО ОКБ имени М.П. Симонова" (40%), и УЗГА (до 49%) является НК-Банк Виктора Григорьева. Сообщалось, что сейчас УЗГА для ОКР и серийного производства БЛА по теме "Альтиус-РУ" создает новую крупную площадку на базе площадки ПАО "Камгэсэнергострой" у заводского аэродрома Борисоголебское Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова.