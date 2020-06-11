В Казани готовится масштабное производство тяжелых беспилотных летательных аппаратов

Как сообщает татарстанский деловой ресурс "БИЗНЕС Online" в материале Тимура Латыпова "От винта: Иван Егоров продал казанскую штаб-квартиру "Камгэса" под беспилотный мегапроект. Обменяет ли Александр Гомзин выход из СИЗО на сдачу уральцам контроля над ОКБ им. Симонова?", планы по производству тяжелых беспилотников в Казани, видимо, приобрели такой масштаб, что ведущему тему местному филиалу Уральского завода гражданской авиации стало тесно на площадке возле КВЗ. Подходящую территорию - поближе к аэродрому "Борисоглебское" - присмотрели во владениях холдинга "Ак Барс". Но, как утверждают источники "БИЗНЕС Online", аппетиты уральцев таковы, что на очереди - и поглощение ОКБ им. Симонова.

АО "Научно-производственное объединение "Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова" в Казани (с) president.tatarstan.ru

УРАЛЬСКИЕ ГОСТИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ В КАЗАНИ ВСЕ УВЕРЕННЕЕ

Скандально появившийся в татарстанском ОПК-сообществе новичок - обособленное подразделение АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) в Казани - становится все более серьезным игроком. Компания расширяется и к концу года переедет на купленную в марте собственную площадку, сообщил источник "БИЗНЕС Online" в авиапроме.

Напомним, казанский филиал УЗГА создали летом 2019 года, чтобы передать ему тему первого в России тяжелого беспилотника, которую с 2011-го вело ОКБ им. Симонова. Причиной смены головного исполнителя назвали то, что бюро не справилось с задачей, генерального же директора - главного конструктора ОКБ Александра Гомзина при этом подозревают в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств. Сам он заявляет, что его компания стала жертвой рейдеров-конкурентов, желающих перераспределить финансовые потоки гособоронзаказа.

По всей видимости, имеется в виду банкир и собственник ряда ОПК-предприятий Виктор Григорьев. Его НК Банку принадлежит 48,65% акций УЗГА. Уверяют, что он близок к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову…

Созданное в Казани подразделение УЗГА разместили рядом с КВЗ, на территории бывшего филиала №1 Московского вертолетного завода - ее взяли в долгосрочную аренду у КНПП "Вертолеты Ми", которое буквально перед этим вошло в состав "Тулпар Аэро Групп" Азата Хакима. Вскоре побывавший на производстве замминистра обороны Алексей Криворучко заверил, что имеющееся отставание по проекту будет быстро ликвидировано и мы увидим беспилотник в новом, более совершенном обличье.

Новости с утечками пошли рекой. Испытывается аппарат со спутниковым каналом связи; в Западном военном округе создадут первый отряд дальних беспилотных разведчиков - "Альтиусов"; у ВМФ появится специальная версия "Альтиуса". В августе 2019 года минобороны России выложило видео первого полета "Альтиуса-У". В январе Криворучко сообщил о том, что ведомство заключило контракт на ОКР "Альтиус-РУ" - по созданию разведывательно-ударного комплекса, оснащенного средствами спутниковой связи, с элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами.

СКОЛЬКО МОЖНО ТАСКАТЬ "АЛЬТАИР" ПО ГОРОДУ?

Без сомнения, параллельно шел поиск нового места размещения компании. "Во-первых, нынешняя база ей не подходит, поскольку там все изрядно запущено и надо серьезно вкладываться в ремонт, а смысла ремонтировать чужую собственность нет, - говорит наш источник. - Во-вторых, для испытательных полетов пришлось несколько раз перевозить секретные аппараты через полгорода на аэродром авиазавода. Это не дело - окончательная сборка должна быть рядом с аэродромом". Напомним, что в казанских пабликах появлялось фото "Альтаира", сделанное, судя по всему, во время одной из таких перебросок. Ранее один из источников "БИЗНЕС Online" сообщал, что уральцы рассматривали возможность размещения непосредственно на Казанском авиазаводе им. Горбунова, но очевидно, что такой вариант тоже мог быть только промежуточным.

Сегодня решение проблемы найдено: филиал УЗГА купил площадку "в пешей доступности" от заводского аэродрома "Борисоглебское". "Холдинг "Ак Барс" продал уральцам бывшую базу "Камгэсэнергостроя"", - сообщил источник, уточнив, что сделку оформили в марте, а переезд состоится к концу года.

Информации о площадке в открытом доступе нет, но, по нашим данным, это 6,5 га земли и более десятка зданий, большая часть которых подлежит сносу - из-за ветхости. Зато в прекрасном состоянии два офисных блока (четыре этажа с помещениями на 2,5 тыс. кв. м) и столько же "квадратов" производственных территорий, в частности большой цех с двумя кран-балками. "Ради куска земли не было смысла покупать, а с этими строениями - да", - говорит источник. Он уточнил, что земля со строениями находилась в залоге у банка "Открытие", оценочная стоимость - примерно 250 млн рублей. "Нужно было с ним договариваться, но это как раз очень удобно: деньги от УЗГА напрямую поступают в банк, и у "Камгэса" решается проблема задолженности по кредиту", - отметил собеседник.

"БИЗНЕС Online" направил соответствующие запросы ПАО "Камгэсэнергострой" и в УЗГА, но на момент выхода статьи ответа не получил.

"НЕВЕРОЯТНО ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ"

Ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов видит переезд на новую площадку логичным "Это естественный процесс, связанный с развитием казанского подразделения компании "УЗГА", - отметил он в беседе с "БИЗНЕС Online". - Но не думаю, что переезд непосредственно связан с новым этапом работы: "Альтиус" - это масштабный проект, требующий достаточно большого коллектива, а также существенной материально-технической базы не только для размещения инженерно-конструкторского и управляющего персонала, но и для испытательной базы, опытного производства".

"Организация будет расти, у нее большое будущее, поскольку создание тяжелых беспилотников - невероятно перспективное направление, - выразил уверенность в беседе с "БИЗНЕС Online" президент ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев. - А то место, где они сидели, для них маловато".

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский и вовсе полагает, что в Казань могут перенести едва ли не все беспилотное производство УЗГА. "У них на "Форпост" и "Заставу" заказов все больше, - рассказал он "БИЗНЕС Online". - Поэтому и их производство вполне могут перенести в Казань".

Напомним, что УЗГА всегда специализировался на ремонте авиадвигателей и вертолетных редукторов, но с недавнего времени также лицензионно собирает австрийские легкие самолеты Diamond DA40 NG, американские вертолеты Bell-407GXP и чешские самолеты для местных воздушных линий L-410UVP-E20. В планах - развернуть производство долгожданных российских двигателей ВК-800С. Но в нашем случае главное то, что в 2012 году УЗГА начал лицензионную сборку израильских беспилотных комплексов BirdEye 400 (под названием "Застава") и Searcher Mk II ("Форпост") - самого крупного в Вооруженных силах РФ беспилотника. Компания заявила, что создаст полностью российский вариант "Форпоста" - только из отечественных комплектующих и с оригинальными техническими решениями. Сообщалось, что завершаются испытания ударной версии аппарата ("Форпост-М") - он станет первым российским ударным БПЛА. Для этого комплекс получит радар, оптические системы и управляемые авиабомбы.

СУДЬБА ОКБ ИМ. СИМОНОВА: "ХОТЯТ ОБАНКРОТИТЬ, ЧТОБЫ ВТОРОЙ УЧРЕДИТЕЛЬ ВЫКУПИЛ ДОЛГИ И СТАЛ ПОЛНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ"

Словом, амбиции серьезные, и при этом, как отмечают эксперты, до сих пор ничто не указывало на то, что у УЗГА есть эффективно действующее конструкторское бюро в области беспилотных систем. Данная проблема своеобразно решена после конфликта с ОКБ им. Симонова - профильные казанские конструкторы были вынуждены едва ли не в полном составе перейти на работу в филиал УЗГА.

И в связи с этим любопытно еще одно откровение нашего источника. По его словам, ОКБ им. Симонова уходит под УЗГА. Речь, вероятно, идет о выкупе уральцами всех акций бюро. В таком случае, по мнению нашего собеседника, на бывшей площадке "Камгэса" "они посадят всех своих директоров", а на симоновской территории будет производство. Притом источник уверен: УЗГА имеет смысл подумать о покупке еще двух пустующих площадок рядом с камгэсовской - это примерно 2,5 гектара.

Напомним, по некоторым данным, связке УЗГА - Григорьев уже сегодня принадлежит около 40% акций ОКБ. Ранее уральцы предлагали купить все КБ "по рыночной цене", но натолкнулись на решительный отказ Гомзина, который в итоге оказался в СИЗО. Само же бюро, по имеющимся данным, находится на грани выживания. "Заказов нет, зарплату платить нечем, - обрисовал ситуацию источник. - Вариантов, кроме как банкротиться, закрыться, а людей выставить на улицу, нет. Поэтому вариант с продажей акций неизбежен".

"ОКБ попытались сломать, а его передовую техническую базу захватить при помощи разных исков, перестали давать госконтракты, кредиты, - говорит другой наш собеседник. - Однако бюро выжило, Гомзина посадили - не сдается. Но беспилотник все-таки захватили и теперь успешно развивают проект, который сделал Гомзин, и называют его своим проектом. Под это очень большие деньги им выделяют - и минпромторг, и минобороны. Идет четкое перенаправление финансовых потоков. Теперь хотят попросту обанкротить предприятие, чтобы второй учредитель элементарно выкупил долги и стал полным владельцем… Гомзин сдаваться не хочет. Известно, к чему его призывают. Пойдет ли он на это? Не всякий выдержит такое давление".

Источник полагает, что если договоренность о продаже ОКБ уральцам будет выполнена, то Гомзина отпустят и дело в отношении него прекратят.

В ОКБ и УЗГА на соответствующий запрос "БИЗНЕС Online" не ответили.

"ЭТА КОРОВА МОЛОКА НЕ ПРИНЕСЕТ - НА ВООРУЖЕНИЕ БЕСПИЛОТНИК НЕ БУДЕТ ПРИНЯТ НИКОГДА"

Между тем есть альтернативные точки зрения на эту коллизию. Так, один из наших источников полагает, что раз у ОКБ отобрали большой беспилотник, то и бороться больше не за что - у компании нет других конкурентных продуктов, да и сам проект "Альтиус" под большим вопросом.

"А что сделало ОКБ Симонова? Ничего, - уверяет он. - То, что аппарат пару раз взлетел, - это достижение? На нем никакого оборудования нет. И до какого ума его собирается довести УЗГА? А главное - для чего? Вы можете представить, чтобы такой аппарат послали на более-менее технически подготовленную страну? И "Дань" (комплекс воздушной мишени "Дань", спроектированный и выпускающийся ОКБ, - прим. авт.) никому не нужна в таком виде. Это мишень, которая 10-20 раз должна взлететь и сесть и которую сбивают в конце концов, а она стоит больше крылатой ракеты. "Дань" - конец 70-х годов. Представляете, насколько это все отстало! К тому же двигатели чешского производства, а на любых наших летательных аппаратах они должны быть российскими". Собеседник полагает, что лучшие времена фирмы остались в далеком прошлом, когда она делала беспилотные комплексы "Строй А", "Строй П", "Крыло"… "Будущее фирмы - проект "Альтиус" - забрали, причем из соображений чисто административного ресурса - кого-то переубедили, - говорит источник. - Но эта корова молока не принесет - на вооружение беспилотник не будет принят никогда, тем более с немецкими двигателями (на "Альтаире", как называется сам беспилотник, установлены двигатели RED A03/V12 - прим. авт.)".

Недоумевает и еще один наш собеседник: "Гомзин отказывается отдавать Григорьеву завод без боя. Интересно, зачем это Григорьеву - богатейшему человеку, банкиру. Зачем ему такой странный актив? Зачем, если у тебя 100 источников дохода и все шито-крыто, а это ужас какая токсичная тема? Почему бы не отпустить этого несчастного Гомзина? Тема-то смешная. Аппарат неудачный. Сам Гомзин достоин уважения, и да, эта штука будет летать, но воевать - нет. Мое глубокое убеждение: в данном проекте все неудачно. И совершенно непонятно, почему все схватились в битве за него".