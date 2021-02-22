Российский МиГ-29 дозаправил европейский Rafale

Истребитель МиГ-29 российского производства дозаправил самолет Rafale, выпущенный в Европейском союзе. Соответствующий снимок в Twitter разместил пользователь mahmouedgamal44.

В комментарии к фотографии сообщается, что данная пара истребителей принадлежит Военно-воздушным силам (ВВС) Египта.

Соответствующая воздушная дозаправка состоялась в рамках учений Qadir-2020.

В январе газета The Times of India напомнила о планах по покупке Индией у России 21 единицы МиГ-29 и 12 машин Су-30МКИ.

В декабре 2020 года в The Drive заявили, что действующие, новые и планируемые истребители компании «МиГ» не нужны ни России, ни ее зарубежным партнерам. Таким образом в американском издании прокомментировали сообщение гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, появившееся в том же месяце, о проработке в госкорпорации концепции перспективного однодвигательного боевого самолета.

Иван Потапов