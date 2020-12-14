В США заявили о ненужности российских МиГов

Действующие, новые и планируемые истребители компании «МиГ» не нужны ни России, ни ее зарубежным партнерам, заявили в The Drive.

Американское издание обратило внимание на декабрьское сообщение гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова о проработке в госкорпорации концепции перспективного однодвигательного боевого самолета. «Несмотря на десятилетия работы над концепцией легкого истребителя, перспектива заказов кажется столь же отдаленной, как и прежде», — отмечает The Drive.

В публикации говорится, что Россия списала однодвигательные истребители МиГ и Су в 1990-х годах. С тех пор самолеты Су начали постепенно вытеснять машины МиГ внутри России. Также The Drive отмечает, что разработка легкого или среднего истребителя Россией совместно с текущими зарубежными пользователями МиГов вряд ли интересна или будет под силу последним.

«Воздушно-космические силы (ВКС) России, похоже, не нуждаются в одномоторных самолетах. Даже двухмоторный МиГ-35 изо всех сил пытается найти свою нишу в России, поскольку МиГ-29 советских времен заменяются на самолеты семейства Су-27», — говорится в публикации.

В декабре Чемезов заявил, что в «Ростехе» «прорабатывается создание боевой авиационной системы будущего в легком и среднем классе», которая «может быть универсальной платформой, в пилотируемом и беспилотном вариантах».

В феврале автор американского журнала The National Interest Себастьян Роблин заявил, что МиГ-29 стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, а его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию».

В феврале 2019 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Индия попросила Россию обеспечить «более высокую надежность» истребителей четвертого поколения МиГ-29К и МиГ-29КУБ.