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В США напомнили об «ужасной репутации» МиГ-29

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Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Хотя МиГ-29 ( согласно кодификации НАТО Fulcrum — «Точка опоры») стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию», полагает автор американского журнала The National Interest Себастьян Роблин.

В публикации вспоминается, что МиГ-29, созданный в СССР в качестве ответа на американский F-16 Fighting Falcon, отличался применением устаревшей электроники, коротким сроком службы и небольшим боевым радиусом.

«Немногие истребители сумели стать столь любимыми и при этом похвастаться такими неблагоприятными боевыми показателями, как МиГ-29. Конечно, во многом потому, что Fulcrum обычно выставлялся менее развитыми странами против западных противников, которые были более многочисленными, лучше подготовленными и лучше организованными», — пишет автор.

Многофункциональный истребитель Су-57

Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Роблин напоминает, что в большинстве конфликтов, в которых принимал участие МиГ-29, данная машина проигрывала западным самолетам или тяжелым истребителям «Сухого», оказавшимися конкурентами машинам от «МиГ». В качестве примеров приводятся инциденты, произошедшие с МиГ-29 в ходе конфликтов, в частности, в бывшей Югославии, в Персидском заливе и на полуострове Сомали.

Автор напоминает, что МиГ-29 проходят модернизацию, а созданный на его основе МиГ-35 представляет собой попытку «МиГ» «вернуть себе видное место в военной авиации».

В феврале 2019 года «Коммерсантъ», ссылаясь на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, написал, что Индия попросила Россию обеспечить «более высокую надежность» истребителей четвертого поколения МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

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Индия
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