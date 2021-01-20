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Индия купит у России 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ

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Источник изображения: Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Индия планирует купить у России 21 единицу МиГ-29 и 12 машин Су-30МКИ, а также провести с помощью Москвы модернизацию уже имеющихся в распоряжении Нью-Дели данных моделей истребителей четвертого поколения, пишет The Times of India.

Газета, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что соответствующий запрос в «Рособоронэкспорт» индийская сторона планирует направить в ближайшее время. Согласно изданию, приобретение новых истребителей позволит Индии восполнить потери своей боевой авиации.

The Times of India напоминает, что в настоящее время 42 индийских истребителя Су модифицируются под установку сверхзвуковых ракет BrahMos. Впоследствии эти и другие самолеты планируется оснастить, в частности, улучшенной авионикой и радарами.

В июне 2020 года ANI со ссылкой источники сообщило, что Военно-воздушные силы (ВВС) Индии предложили правительству страны рассмотреть вопрос срочной покупки 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ. Агентство отмечало, что данное предложение, предполагающее ускорение решения вопроса о покупке военной техники, поступило на фоне индийско-китайского конфликта, произошедшего в июне 2020 года на границе двух стран.

В августе 2019 года издание Defense News, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что индийская компания Hindustan Aeronautics свернет лицензионное производство российских истребителей четвертого поколения Су-30МКИ в марте 2020 года, если не получит новых заказов на такие самолеты.

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