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Индия захотела срочно купить 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ

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Источник изображения: Фото: Grubb / Wikimedia

Военно-воздушные силы Индии предложили правительству страны рассмотреть вопрос срочной покупки 33 истребителей, сообщает ANI со ссылкой источники в правительстве Индии.

Согласно индийскому информационному агентству, речь идет о приобретении 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ, которые позволят восполнить потери боевой авиации.

ANI отмечает, что данное предложение, предполагающее ускорение решения вопроса о покупке военной техники, поступило на фоне индийско-китайского конфликта, произошедшего в июне на границе двух стран.

В феврале Jane's Defence Weekly, ссылаясь на заявление отставного маршала Военно-воздушных сил Индии Далжита Сингха, написало, что самолеты «Сухого» являются превосходными и мощными, особенно с точки зрения переносимых вооружений и дальности полета, однако, в случае с Су-30МКИ, нуждаются в модернизации.

В августе 2019 года Defense News, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что индийская компания Hindustan Aeronautics свернет лицензионное производство российских истребителей четвертого поколения Су-30МКИ в марте 2020 года, если не получит новых заказов на такие самолеты.

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Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
Проекты
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