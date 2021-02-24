Российская частная компания планирует запустить на орбиту более 10 спутников в 2021 году

Оператором запуска будет выступать компания "Главкосмос пусковые услуги"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Компания "Спутникс" (резидент Сколково) рассчитывает отправить во время двух запусков ракет с Байконура более 10 малых космических аппаратов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Компания "Спутникс" планирует запустить в 2021 году около 15 спутников", - отметили в компании.

Как уточнили в "Спутниксе", в марте с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1а" на орбиту отправятся созданные на базе платформы компании спутники дистанционного зондирования Земли "Зоркий", НИУ ВШЭ-ДЗЗ и "Сириус-ДЗЗ", а также два аппарата зарубежных заказчиков. На 2021 год запланирован запуск 8-10 спутников, созданных по программе Space-π в российских образовательных учреждениях на базе Cubesat-платформы компании.

"Оператором запуска в обоих случаях будет выступать компания "Главкосмос пусковые услуги", - отметили в пресс-службе.

Запускаемые спутники

На спутнике "Зоркий" будет установлена профессиональная камера-телескоп АО "НПО "Лептон" с разрешающей способностью до нескольких метров на пиксель. Аппарат создавался при поддержке грантов софинансирования Фонда содействия инновациям.

"Спутник НИУ ВШЭ - ДЗЗ был создан совместными усилиями Московского института электроники и математики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и "Спутникс", - отметили в компании. Он оборудован экспериментальной камерой на линзах Френеля, разработанной Самарским университетом, и высокоскоростным передатчиком X-диапазона.

Аппарат "Сириус-ДЗЗ" создавался НИУ ВШЭ, Образовательным центром "Сириус" и компанией "Спутникс". На нем также установлена экспериментальная камера на линзах Френеля и высокоскоростной передатчик X-диапазона.

Экспериментальные космические аппараты по программе Space-π предназначены для автоматической идентификации судов, выполнения научных программ, дистанционного зондирования Земли.