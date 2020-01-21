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Известия.ru

«Роскосмосу» необходимо 148 ракет для спутниковой системы «Сфера»

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Госкорпорации «Роскосмос» понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания многофункциональной орбитальной группировки «Сфера» из более чем 600 спутников к 2030 году. Об этом компания сообщила в предварительной программе запусков, представленной в конце 2019 года в Сколково, пишет «РИА Новости».

Группировка российской системы «Сфера» к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, из которых 334 спутника связи, 249 аппаратов дистанционной съемки земли, 55 спутников навигации. «Сфера» является ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink.

«Роскосмос» отметил, что для запуска понадобится 88 средних ракет «Союз-2.1б», 36 легких ракет «Ангара-1.2» и 24 тяжелых ракеты «Ангара-А5». Ракеты будут изготавливаться не на средства бюджета, заложенного в Федеральную целевую программу «Сфера», но не уточняется, кто будет оплачивать их производство.

В октябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что после модернизации «Гагаринского старта» космодрома Байконур планируется запустить «очень конкурентную» коммерческую ракету-носитель «Союз-2». Помимо пилотируемых пусков, старт будут использовать для запусков ракет, которые смогут выводить без разгонного блока «на очень интересные орбиты» 600 км и 800 км полезную нагрузку, рассказал он.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
СКОЛКОВО
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
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