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25.06.2019
ТАСС

Россия и Тунис планируют запустить до 2023 года около 30 спутников для интернета вещей

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Спутник "Таблетсат-Аврора"
Спутник "Таблетсат-Аврора" компании "Спутникс".
Источник изображения: Sputnix

Спутиники могут построить на основе Cubesat-технологий

ТЕХНОПАРК СКОЛКОВО /Московская область/, 24 июня. / ТАСС/. Российские компании "Спутникс" и "Главкосмос пусковые услуги" и тунисская Telnet Holding подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого партнеры будут сотрудничать в создании малых космических аппаратов и компонентов для них, а также в запуске малых спутников и развертывании спутниковых группировок. Об этом говорится в совместном пресс-релизе трех компаний.

"В рамках сотрудничества компании планируют до 2023 года создать и запустить на орбиту группировку малых спутников в количестве около 30 аппаратов для функционирования в рамках интернета вещей (IoT). В рамках данного проекта стороны планируют организовать разработку и производство компонентов космических аппаратов, организацию в Тунисе испытательных лабораторий и установку испытательных стендов с использованием опыта компании "Спутникс", - говорится в сообщении.

Спутники предполагается строить на основе Cubesat-технологий, что позволит в короткие сроки создать современные и надежные телекоммуникационные аппараты. "Для запуска мы предложим конфигурацию ракеты-носителя "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат", который обеспечит высокую точность развертывания группировки на орбите. Важно, что при этом стоимость запуска будет привлекательной для нашего партнера", - отметил гендиректор компании "Главкосмос пусковые услуги" Александр Серкин, слова которого приводятся в сообщении.

"Мы считаем, что у этого проекта и у этого сотрудничества огромные перспективы. Область интернета вещей сегодня развивается во всем мире очень быстрыми темпами, и компания "Спутникс" готова участвовать в строительстве и развитии космического сегмента IoT", - отметил гендиректор "Спутникса" Владислав Иваненко, слова которого также приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь, директор Telnet Holding Мухаммед Фриха, слова которого также приводятся в сообщении, подчеркнул, что совместные усилия тунисской и российских компаний позволят не только создать новые востребованные на мировом рынке современные космические технологии и телекоммуникационные решения, но и заложить основу для развития в Тунисе космической отрасли.

Кроме того, в рамках сотрудничества компании-партнеры планируют организацию в Частной космической академии в Тунисе курсов для представителей учебных заведений и промышленных компаний и проведение занятий для студентов, исследователей и инженеров. К образовательной программе будут привлечены эксперты российских компаний "Спутникс", "Главкосмос пусковые услуги", преподаватели российских вузов и другие специально приглашенные преподаватели. Такая программа станет основой для широкомасштабной системы космического образования в Тунисе, отмечается в сообщении.

Пусковые планы

Серкин сообщил журналистам после подписания, что сотрудничество с тунисской компанией будет реализовано в две фазы. "Первая фаза - это пуск [тунисского] аппарата Challenge One, который планируется на второй квартал 2020 года с космодрома Байконур", - сказал он, уточнив, что аппарат будет запущен с помощью ракеты-носителя "Союз-2".

Фриха сообщил, что после выведения этого аппарата на орбиту тунисские специалисты будут тестировать его в течение полугода.

В компании "Главкосмос пусковые услуги" уточнили, что спутник Challenge One планируется запустить с Байконура в конце апреля 2020 года в качестве попутной полезной нагрузки вместе с южнокорейским аппаратом CAS500-1.

Вторая фаза сотрудничества предполагает запуск и выведение на орбиту около 30 малых спутников, добавил Серкин. Фриха уточнил, что финансирование проекта Challenge One будет осуществляться из одного из фондов компании Telnet, а для финансирования создания 30 малых аппаратов будут привлекаться партнеры компании из Европы и Ближнего Востока.

"Мы заинтересованы в развитии образовательных программ и оснащении наших лабораторий соответствующим оборудованием. Через несколько месяцев начнется строительство космической долины в Сфаксе (Тунис)", - сказал директор Telnet Holding.

По его словам, там будут образовательные и подготовительные курсы для инженеров, также там будут собираться спутники. "Этот проект будет реализован совместно с российскими партнерами", - отметил Фриха.

О компаниях

АО "Главкосмос пусковые услуги" - дочерняя компания АО "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), является оператором коммерческих пусков. Компания была создана по решению Роскосмоса и уполномочена заключать и реализовывать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов.

"Спутникс" - российская частная компания-производитель высокотехнологичных спутниковых компонент и платформ малых космических аппаратов (МКА), наземного оборудования для отработки и испытаний МКА, наземных спутниковых станций, а также оборудования для аэрокосмического образования. Компания является резидентом инновационного центра "Сколково".

Telnet Holding, основанная в 1994 году, представляет собой группу компаний с головным офисом в Тунисе, занимающихся разработкой программного обеспечения, механических продуктов и электроники. Группа предлагает консалтинговые услуги в области работы с "ближними" и "дальними" подрядчиками, услуги по НИОКР, а также экспертные знания в области телекоммуникаций, мультимедиа, энергетики, платежных решений и авиакосмической промышленности.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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