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ВМС США планируют списать сторожевые катера типа Mk VI

Разделы: Флот
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Как сообщил американский веб-ресурс "The Drive" в материале Joseph Trevithick, Tyler Rogoway "The Navy Wants To Get Rid Of Its Nearly Brand New Patrol Boats", ВМС США планируют уже к концу 2021 финансового года (то есть к 30 сентября 2021 года) вывести из боевого состава все 12 своих быстроходных сторожевых катеров типа Mk VI, несмотря на то, что они были введены в строй только в 2014-2018 годах.

Cторожевые катера типа Mk VI ВМС США, базирующиеся на Гуаме, у острова Яп (Микронезия), 2019 год (с) ВМС США

Американский ресурс ссылается на изданное 5 февраля несекретное сообщение по ведомству (так называемое General Administration message - GENADMIN) ВМС США, подписанное заместителем начальника военно-морских операций (CNO) по боевому потенциалу вице-адмиралом Джеймсом Килби. Источник в ВМС США сообщил ресурсу, что списание катеров может быть начато уже в марте. В документе Килби от 5 февраля говорится, что планы по списанию Mk VI "соответствуют утвержденным бюджетным решениям", и что "этот план будет при необходимости скорректирован на основании решений, принятых руководством в последующий год исполнения, или в соответствии с требованиями Конгресса".

Во время выступления в рамках виртуального симпозиума Ассоциации надводного флота ВМС США (Surface Navy Association 2021) в январе 2021 года генерал-майор морской пехоты США Трейси Кинг, глава управления экспедиционной войны в офисе начальника военно-морских операций (CNO), заявила, что вице-адмирал Килби осуществляет процесс определения того, каковы фактические потребности флота в этих катерах типа Mk VI перед запросом бюджета ВМС США на 2022 финансовый год.

"В сценариях ведения боевых действий против стран-конкурентов [таких как Россия или Китай], Mk VI были сочтены не очень нужными (учитывая их небольшой размер и ограниченную ракетную огневую мощь)", - сообщила Кинг, добавив, что эти катера "очень дороги в обслуживании".

Cторожевые катера типа Mk VI разработаны и строятся компанией SAFE Boats International в Бремертоне для прибрежных сил ВМС США, всего американский флот в 2012-2015 годах законтрактовал и в 2015-2018 годах получил 12 катеров Mk VI. Хотя первоначально общие планы закупок этих катеров американским флотом назывались в 48 единиц, однако после 2015 года новые заказы на них так и не выдавались. Закупочная стоимость одного катера с вооружением и оборудованием на 2014 год составляла для министерства обороны США 15 млн долл (без вооружения и оборудования - около 10 млн долл).

Цельноалюминиевый катер типа Mk VI имеет полное водоизмещение 72 тонны, длину 25,8 м, ширину 6,2 м и осадку 1,2 м. Он оснащен двумя дизельными двигателями MTU 16V2000M94 суммарной мощностью 5200 л.с. с двумя водометами HamiltonJet HM651 и способен развивать скорость до 45 уз. Дальность плавания 690 миль на скорости 30 уз. Экипаж катера составляют 10-11 человек, и еще семь-восемь способны размещаться дополнительно (суммарно имеется 18 мест). Стандартное вооружение катера в ВМС США составляют две 25-мм автоматические дистанционно управляемые артиллерийские установки Mk 38 Mod 2 (фактически это установки Typhoon израильской компании Rafael) и шесть 12,7-мм пулеметов М2 (два на дистанционно управляемых и четыре на турельных установках), возможна установка на турелях 7,62-мм пулеметов или 40-мм автоматических гранатометов Mk 19.

Главным назначением катеров Mk VI в ВМС США считалась противодиверсионная и противокатерная оборона побережья и сил флота вне защищенных военно-морских баз, а также обеспечение и поддержка действий сил специальных операций.

Источники американского ресурса признают "наличие проблемы с дорогостоящим техническим обслуживанием" этих катеров. Сообщается, что идея передачи списываемых катеров Mk VI другому американскому силовому агентству или за рубеж "не вызывает интереса" в ВМС США.

Комментарий bmpd. Планируемое списание катеров типа Mk VI из состава ВМС США по соображениям "не нужности для боевых действий против России" и "очень высокой стоимости обслуживания" ставит в курьезно-идиотское положение Украину, которой американцы впарили катера этого типа, причем, как сообщалось, из 16 планируемых к поставке Украине катеров Mk VI только шесть будут построены по программе военной помощи со стороны США, а остальные 10 Украина должна будет приобретать за собственные средства. Впрочем, даже в случае бесплатной передачи катеров, "очень высокая стоимость их обслуживания", оказавшаяся обременительной даже для ВМС США, сама по себе может создать для ВМС Украины огромную проблему.

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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