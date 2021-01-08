Контракт на первые два сторожевых катера Mk VI для Украины

Министерство обороны США сообщило, что 31 декабря 2020 года выдало американской катеростроительной компании SAFE Boats International контракт на сумму 19,969 млн долл на подготовку начала строительства (закупку материалов и комплектующих и др.) первых двух скоростных сторожевых катеров Mk VI для последующей поставки правительству Украины по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).

Cкоростные сторожевые катера Mk VI, построенные компанией SAFE Boats International для ВМС США (с) SAFE Boats International

Контракт должен быть реализован к декабрю 2022 года. В рамках бюджета 2020 финансового года на реализацию контракта выделяется 5,4635 млн долл из утвержденных средств американской военной помощи Украине.

Со стороны bmpd напомним, что в июне 2020 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Украине по линии американской программы FMS 16 скоростных сторожевых катеров Mk VI. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 600 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Согласно более поздним сообщениям из украинских источников, первые шесть из указанных сторожевых катеров Mk VI будут поставлены Украине в счет американской военной помощи, а остальные десять Украина должна будет оплатить из собственных ресурсов. Предположительно, поставка первых двух катеров Mk VI будет профинансирована в рамках принятого Конгрессом США пакета военной помощи Украине на 2020 финансовый год в размере 250 млн долл. Поставка первых двух катеров Украине при этом ожидается в конце 2022 года, что подтверждается к вышеприведенным контрактом.

Согласно уведомлению DSCA, в планируемую поставку УКраине 16 катеров Mk VI также войдут 32 дистанционно управляемые артиллерийские установки MSI Seahawk A2 (по две на катер) с 30-мм автоматическими пушками Mk 44 Bushmaster II (всего 40 пушек, включая восемь запасных); 20 электронно-оптических систем FLIR (включая четыре запасных); 16 нелетальных инфразвуковых излучателей LRAD (Long Range Acoustic Device) и 16 систем госопознавания, а также средства связи, различное сопутствующее оборудование, запчасти и т.д. Генеральным подрядчиком по поставке выступит американская компания SAFE Boats International cо штаб-квартирой в Бремертоне (штат Вашингтон), которая и ведет строительство катеров Mk VI для ВМС США.

Cторожевые катера типа Mk VI разработаны и строятся компанией SAFE Boats International в Бремертоне с 2014 года для прибрежных сил ВМС США, всего американский флот в 2015-2018 годах получил 12 катеров Mk VI, а общие планы их закупок американским флотом составляют 48 единиц. Закупочная стоимость одного катера с вооружением и оборудованием на 2014 год составляла для министерства обороны США 15 млн долл.

Цельноалюминиевый катер типа Mk VI имеет полное водоизмещение 72 тонны, длину 25,8 м, ширину 6,2 м и осадку 1,2 м. Он оснащен двумя дизельными двигателями MTU 16V2000M94 суммарной мощностью 5200 л.с. с двумя водометами HamiltonJet HM651 и способен развивать скорость до 45 уз. Дальность плавания 690 миль на скорости 30 уз. Экипаж катера составляют 10-11 человек, и еще семь-восемь способны размещаться дополнительно (суммарно имеется 18 мест).

Стандартное вооружение катера в ВМС США составляют две 25-мм автоматические дистанционно управляемые установки Mk 38 Mod 2 (фактически это установки Typhoon израильской компании Rafael) и шесть 12,7-мм пулеметов М2 на турельных установках (возможна установка 7,62-мм пулеметов или 40-мм автоматических гранатометов Mk 19). Как видно из уведомления DSCA, на предназначенных для Украины катерах израильские по происхождению установки Mk 38 Mod 2 планируется заменить на артиллерийские установки Seahawk A2 британской компании MSI-Defence Systems Ltd. (имеющей представительство в США).

Устанавливаемая на катерах Mk VI cистема управления огнем Mk 50 фактически является корабельным вариантом системы управления огнем сухопутного дистанционно управляемого модуля для бронетехники Kongsberg M153 CROWS. В США также обсуждается вопрос об оснащении катеров Mk VI американского флота малогабаритными ракетами ВGM-176В Griffin или Hellfire, и, согласно утверждениям украинских СМИ, якобы ракеты ВGM-176В Griffin предполагается устанавливать и на украинские катера. Украинские катера предполагается базировать главным образом на Азовском море.