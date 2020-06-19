Уведомление о планируемой поставке Украине 16 американских сторожевых катеров Mk VI

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 17 июня 2020 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Украине по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 16 скоростных сторожевых катеров Mk VI. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 600 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки. Ранее сообщалось, что поставка Украине сторожевых катеров Mk VI будет осуществляться в счет американской военной помощи.

Сторожевой катер типа Mk VI ВМС США. Сан-Диего, 09.05.2018 (с) Nelson Doromal Jr. / ВМС США

Согласно уведомлению DSCA, в данную поставку также войдут 32 дистанционно управляемые артиллерийские установки MSI Seahawk A2 (по две на катер) с 30-мм автоматическими пушками Mk 44 Bushmaster II (всего 40 пушек, включая восемь запасных); 20 электронно-оптических систем FLIR (включая четыре запасных); 16 нелетальных инфразвуковых излучателей LRAD (Long Range Acoustic Device) и 16 систем госопознавания, а также средства связи, различное сопутствующее оборудование, запчасти и т.д.

Генеральным подрядчиком по поставке выступит американская судостроительная компания SAFE Boats International в Бремертоне (штат Вашингтон), которая и ведет строительство этих катеров для ВМС США.

Со стороны bmpd напомним, что информация о планах США поставить Украине в счет военной помощи катера типа Mk VI для противодействия России на Азовском море появилась в начале 2020 года. Предположительно, поставка первых двух или четырех катеров Mk VI будет профинансирована в рамках недавно утвержденного Конгрессом США пакета военной помощи Украине на 2020 финансовый год в размере 250 млн долл.

Cторожевые катера типа Mk VI разработаны и строятся компанией SAFE Boats International в Бремертоне с 2014 года для прибрежных сил ВМС США, всего американский флот в 2015-2018 годах получил 12 катеров Mk VI, а общие планы их закупок американским флотом составляют 48 единиц. Закупочная стоимость одного катера с вооружением и оборудованием на 2014 год составляла для министерства обороны США 15 млн долл.

Цельноалюминиевый катер типа Mk VI имеет полное водоизмещение 72 тонны, длину 25,8 м, ширину 6,2 м и осадку 1,2 м. Он оснащен двумя дизельными двигателями MTU 16V2000M94 суммарной мощностью 5200 л.с. с двумя водометами HamiltonJet HM651 и способен развивать скорость до 45 уз. Дальность плавания 690 миль на скорости 30 уз. Экипаж катера составляют 10-11 человек, и еще семь-восемь способны размещаться дополнительно (суммарно имеется 18 мест).

Стандартное вооружение катера в ВМС США составляют две 25-мм автоматические дистанционно управляемые установки Mk 38 Mod 2 (фактически это установки Typhoon израильской компании Rafael) и шесть 12,7-мм пулеметов М2 на турельных установках (возможна установка 7,62-мм пулеметов или 40-мм автоматических гранатометов Mk 19). Как видно из уведомления DSCA, на предназначенных для Украины катерах израильские по происхождению установки Mk 38 Mod 2 планируется заменить на артиллерийские установки Seahawk A2 британской компании MSI-Defence Systems Ltd. (имеющей представительство в США).

Устанавливаемая на катерах Mk VI cистема управления огнем Mk 50 фактически является корабельным вариантом системы управления огнем сухопутного дистанционно управляемого модуля для бронетехники Kongsberg M153 CROWS. В США также обсуждается вопрос об оснащении катеров Mk VI американского флота малогабаритными ракетами ВGM-176В Griffin или Hellfire.

Сторожевые катера типа Mk VI ВМС США, февраль 2018 года (с) Gregory L. Parker / ВМС США

Американское рекламно-патриотическое видео о катерах типа Mk VI :