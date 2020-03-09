США планируют поставить Украине сторожевые катера типа Mk VI

Как сообщила 6 марта 2020 года телекомпания CNN, члены Конгресса США были неформально уведомлены министерством обороны США о планах предоставить Украине новый пакет американской военной помощи на сумму 125 млн долл, в который, помимо прочего, войдут скоростные сторожевые катера Mk VI. Данный пакет представляет собой первую половину объема военной помощи Украине на сумму 250 млн долл, утвержденной Конгрессом в оборонном бюджете США на 2020 финансовый год.

Сторожевой катер типа Mk VI ВМС США на Гуаме, 04.06.2017 (с) Alfred Coffield / ВМС США

Согласно CNN, новый пакет американской военный помощи Украине включает в себя РЛС обнаружения артиллерийских позиций и вооруженные сторожевые катера Мk VI, причем последние считаются особенно важной частью пакета, учитывая напряженность в отношениях Украины с Россией в Черном и Азовском морях.

Со стороны bmpd укажем, что на украинских ресурсах распространяются сведения о том, что якобы США планируют поставить Украине всего 12 катеров типа Mk VI, которые должны войти в состав морских сил Украины на Азовском море, причем часть из этих катеров будто бы будет вооружена пусковыми установками ракет Hellfire. Следует, однако, отметить, что в пакет военной помощи суммой 125 млн долл, учитывая специфику поставок по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS), видимо, фактически могут войти только два-три катера типа Mk VI.

Cторожевые катера типа Mk VI разработаны и строятся американской судостроительной компанией SAFE Boats International в Бремертоне (штат Вашингтон) с 2014 года для прибрежных сил ВМС США, всего американский флот в 2015-2018 годах получил 12 катеров Mk VI, а общие планы их закупок американским флотом составляют 48 единиц. Закупочная стоимость одного катера с вооружением и оборудованием на 2014 год составляла для министерства обороны США 15 млн долл.

Цельноалюминиевый катер типа Mk VI имеет полное водоизмещение 72 тонны, длину 25,8 м, ширину 6,2 м и осадку 1,2 м. Он оснащен двумя дизельными двигателями MTU 16V2000M94 суммарной мощностью 5200 л.с. с двумя водометами и способен развивать скорость до 45 уз. Дальность плавания 690 миль на скорости 30 уз. Экипаж катера составляют 10-11 человек, и еще семь-восемь способны размещаться дополнительно (суммарно имеется 18 мест).

Стандартное вооружение катера составляют две 25-мм автоматические дистанционно управляемые установки Mk 38 Mod 2 (фактически это установки Typhoon израильской компании Rafael) и шесть 12,7-мм пулеметов М2 на турельных установках (возможна установка 7,62-мм пулеметов или 40-мм автоматических гранатометов Mk 19). Система управления огнем Mk 50 фактически является корабельным вариантом системы управления огнем сухопутного дистанционно управляемого модуля для бронетехники M153 CROWS. Обсуждается вопрос об оснащении катеров малогабаритными ракетами ВGM-176В Griffin или Hellfire.