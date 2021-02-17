Документация для постановки на дежурство усовершенствованной системы предупреждения о пусках ракет передана военным - генконструктор

Госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении в командном пункте СПРН в Солнечногорске.

Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - В Минобороны РФ направлена документация для постановки на боевое дежурство усовершенствованной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщил "Интерфаксу" во вторник генеральный конструктор СПРН, глава концерна "МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"Все работы по усовершенствованию СПРН завершены. Замечания, которые выдвигались со стороны заказчика, устранены. Все документы переданы заказчику для принятия системы в эксплуатацию", - сказал Боев.

Ранее Боев заявил агентству, что усовершенствованная СПРН, как ожидается, заступит на боевое дежурство в 2021 году. Систему, в частности, усилили новыми локаторами, командными пунктами, модернизировали каналы передачи данных, сказал он.

В августе 2020 года на военно-техническом форуме "Армия-2020" Боев сообщил "Интерфаксу", что государственные испытания усовершенствованной СПРН завершены.

Российская СПРН включает командно-связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств. Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и гиперзвуковые объекты.

РЛС "Воронеж" несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Две новых станции СПРН для российских военных строят под Мурманском и Воркутой, еще одну планируется построить в Крыму.

Орбитальная группировка СПРН в перспективе будет состоять из 10 космических аппаратов "Тундра".

В Минобороны РФ заявили, что развертывание орбитальной группировки должно быть осуществлено к 2024 году. "В рамках совершенствования космического эшелона российской системы ПРН активно ведётся наращивание орбитальной группировки Единой космической системы (ЕКС). В мае 2020 года запущен четвёртый космический аппарат этой системы. Тем самым выполнен этап развёртывания орбитальной группировки ЕКС, завершение формирования которой предусмотрено к 2024 году", - сказал начальник главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил РФ Андрей Ревенок.