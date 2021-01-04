В России в этом году должна заступить на дежурство усовершенствованная система предупреждения о ракетном нападении

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС - Усовершенствованная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), как ожидается, заступит на боевое дежурство в 2021 году.

Систему, в частности, усилили новыми локаторами, командными пунктами, модернизировали каналы передачи данных, сказал ранее "Интерфаксу" генеральный конструктор СПРН, глава концерна "МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"Замечания, которые поступили от министерства обороны России, устранены. Штатно усовершенствованная система должна быть запущена в эксплуатацию в 2021 году", - сказал Боев.

В августе на военно-техническом форуме "Армия-2020" Боев сказал "Интерфаксу", что государственные испытания усовершенствованной СПРН завершены.

Российская СПРН включает командно-связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и гиперзвуковые объекты.

РЛС "Воронеж" несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Две новых станции СПРН для российских военных строят под Мурманском и Воркутой, еще одну планируется построить в Крыму.