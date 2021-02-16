Войти
ЦАМТО

В Ростовской области состоялось масштабное учение с участием 20 экипажей Су-34 и Су-30СМ

565
0
+1
Истребители-бомбардировщики Су-34
Истребители-бомбардировщики Су-34.
Источник изображения: aftabir.com

ЦАМТО, 15 февраля. Экипажи двух эскадрилий истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30СМ авиаполка ЮВО в Ростовской области впервые выполнили совместные полеты во взаимодействии с радиотехническими подразделениями на аэродромах базирования.

Полеты состоялись в рамках масштабного летного тактического учения 4-й армии ВВС и ПВО.

Задачей эскадрильи из 12 самолетов Су-34 было нанесение ракетно-бомбового удара по позициям условного противника с высоты не менее 600 м авиационными бомбами П50Т и 122-мм неуправляемыми ракетами С-13, а экипажи истребителей Су-30СМ осуществили огневое и радиоэлектронное прикрытие.

Благодаря слаженным и организованным действиям военнослужащих, цели были успешно уничтожены. Для оценки действий экипажей при выполнении заданий, а также условий полета применялись средства объективного контроля.

Всего в совместных полетах приняли участие более 20 экипажей Су-34 и Су-30СМ ЮВО, каждый из которых совершил не менее семи самолетовылетов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
С-13
Су-30
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
16.02.2021
Авиация ЮВО отработала ракетно-бомбовые удары по позициям условного противника
24.08.2017
Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
15.06.2017
Конкурс летного мастерства "Авиадартс". Досье
05.06.2017
До конца года Ленинградская армия ВВС и ПВО Западного военного округа получит более 60 ед. современной военной техники
17.04.2017
Чем армия России может "ослепить" противника
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 17:34
  • 13
Институт «Звездных Войн»
  • 16.02 17:16
  • 164
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 16.02 16:39
  • 1
В подразделения Сухопутных войск поступят современные бронетранспортеры
  • 16.02 16:36
  • 24
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 16.02 15:36
  • 8
Еспресо (Украина): в Давосе Путин прямо предупредил о новой войне, и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться
  • 16.02 14:48
  • 0
Пентагон наращивает темпы милитаризации Арктики
  • 16.02 12:49
  • 1
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 16.02 12:24
  • 2
Целесообразность слияния РСК «МиГ» и компании «Сухой» ставится под вопрос
  • 16.02 09:08
  • 3
Битва за Дебальцево: анализ и выводы
  • 16.02 08:47
  • 108
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 16.02 07:27
  • 20
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 16.02 07:16
  • 35
Калининградский синдром
  • 16.02 03:39
  • 2
Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки
  • 16.02 02:16
  • 2
Топ-менеджер «Ростеха» о том, способна ли Россия нарастить долю своей компонентной базы
  • 15.02 21:22
  • 1
В британском парламенте призвали исключить РФ и КНР из всех поставок в сфере обороны