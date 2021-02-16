В Ростовской области состоялось масштабное учение с участием 20 экипажей Су-34 и Су-30СМ

ЦАМТО, 15 февраля. Экипажи двух эскадрилий истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30СМ авиаполка ЮВО в Ростовской области впервые выполнили совместные полеты во взаимодействии с радиотехническими подразделениями на аэродромах базирования.

Полеты состоялись в рамках масштабного летного тактического учения 4-й армии ВВС и ПВО.

Задачей эскадрильи из 12 самолетов Су-34 было нанесение ракетно-бомбового удара по позициям условного противника с высоты не менее 600 м авиационными бомбами П50Т и 122-мм неуправляемыми ракетами С-13, а экипажи истребителей Су-30СМ осуществили огневое и радиоэлектронное прикрытие.

Благодаря слаженным и организованным действиям военнослужащих, цели были успешно уничтожены. Для оценки действий экипажей при выполнении заданий, а также условий полета применялись средства объективного контроля.

Всего в совместных полетах приняли участие более 20 экипажей Су-34 и Су-30СМ ЮВО, каждый из которых совершил не менее семи самолетовылетов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.